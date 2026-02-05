  • Новость часаРоссия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 20:00 • В мире

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией
    @ U.S. Justice Department/REUTERS

    Tекст: Евгений Крутиков

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша начинает расследование возможных связей между покойным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и российскими спецслужбами. При этом он же был вынужден создать специальную комиссию по расследованию возможного вовлечения польских девушек и детей в сеть Эпштейна. По словам Туска, в опубликованных Минюстом США файлах по делу Эпштейна содержатся сообщения его подельников, в которых говорится о находящихся в Кракове «готовых к отправке польских женщинах либо девочках».

    Помимо Польши собственные расследования начали еще две страны: Литва и Турция. В этих случаях речь идет действительно об изучении случаев поставок девушек из этих стран на остров Эпштейна. Кроме того, предки Эпштейна родом из Литвы, что добавляет пикантности. Выдвигать же абсурдные обвинения в том, что Эпштейн якобы работал на российскую разведку, стали только Туск и несколько британских таблоидов.

    Примечательно, что у самого Туска очень сложные отношения с различными польскими спецслужбами. Например, прошлой осенью у его супруги Малгожаты угнали автомобиль Lexus. Бывает, Польша не самая безопасная страна в мире. Но нюанс в том, что угнали дорогую машину от дома супругов Туск в курортном Сопоте, а дом этот круглосуточно охранялся SOP (Sluzba Ochrony Panstwa – Служба охраны государства, аналог нашей ФСО). Угнал машину ранее неоднократно судимый местный житель, его быстро нашли силами угрозыска, а машину вернули.

    Дональд Туск был в бешенстве. Разогнали руководство четырех отделов SOP, а начальника службы – бригадного генерала Радослава Яворского – отстранили от работы.

    Но и тут поляки не перестали быть поляками. Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк поспешил обвинить Россию в причастности к угону машины супруги премьер-министра. По словам Семоняка, «мы должны брать во внимание худший сценарий... ведется проверка на причастность к угону иностранных спецслужб». Гданьского рецидивиста становится даже немного жаль. Польские СМИ утверждают, что преступник, угнавший машину Малгожаты Туск, ранее в угонах замечен не был, да и вообще это «не по понятиям». А значит, причастны русские.

    К сожалению, современное польское общество сегодня в таком состоянии, что с легкостью поверит и в то, что гданьский рецидивист угнал машину супруги премьер-министра по наущению российских спецслужб, и в то, что Эпштейн – агент ФСБ. К тому же это эмоционально проще, чем разбираться в собственном непрофессионализме.

    Предположения, что Эпштейн якобы работал на российскую разведку, распространяются не только в Польше. При этом ему приписывают одновременно работу и на израильтян, что хотя бы чуть менее абсурдно. Весь массив опубликованных документов настолько огромен, что оценить их и разобраться во всех упоминаниях там удастся еще не скоро. Там Ленин несколько сотен раз упоминается, но это не означает, что Эпштейн еще и на Коминтерн работал, просто ему нравилось философствовать на отвлеченные темы.

    Во-первых, в опубликованных документах нет никаких упоминаний о том, что Эпштейн координировал свои действия с какой-либо разведкой мира. У него могли быть знакомства с отдельными сотрудниками, скажем, «Моссада» или ЦРУ, но не более того.

    Он никуда не передавал какую-либо чувствительную информацию. По крайней мере, никаких упоминаний о таких событиях в опубликованной переписке не содержится.

    Эпштейн действительно разбогател внезапно и непонятно как. Просто вдруг стал обладателем огромных денег и купил остров. Польская конспирология предлагает такой вариант разгадки: кто-то русский снабдил Эпштейна деньгами, чтобы опутать разведывательной сетью всю мировую элиту.

    В спекулятивных публикациях на эту тему не совсем верно упоминается всуе «медовая ловушка», которая действительно присутствует в арсенале всех спецслужб мира, но смысл понятен. С помощью женщин вы получаете компромат на огромное количество мировых лидеров, политиков, финансистов и знаменитостей. А далее делаете, что хотите: получаете от них информацию или, скажем, заставляете продавливать нужные вам шаги и решения.

    Но, во-вторых, даже если допустить, что какой-то креативный ум все это придумал и десятилетиями управлял миром через компромат, полученный от Эпштейна, то где практический результат этой работы? Есть ли на планете какие-то государства, общества, социальные группы, кланы или отдельные люди, которые получили бы выгоду от всего этого? И если да, то какую и каким образом?

    Рискнем заявить, что Джеффри Эпштейн ни на кого, кроме самого себя, не работал. Это скорее он использовал свои многочисленные связи, например, в Израиле для получения бизнес-преференций.

    Ну и наконец,

    сама личность Эпштейна противоречила всем канонам, по которым отбираются агенты спецслужб.

    Уроженец бедной еврейской семьи из Бруклина (его отец был городским садовником, по-нашему – сотрудником департамента озеленения ЖКХ города Нью-Йорка) страдал тяжелой формой хлестаковщины. Ему патологически требовалось вращаться в среде знаменитостей. Доставляло удовольствие разговаривать почти на равных с сильными мира сего.

    Все это вкупе с другими патологиями и привело его на остров, где он чувствовал себя демиургом собственной вселенной, в которой он дает советы израильскому премьер-министру, обнимается с президентами США и оказывает особые услуги членам британской королевской семьи. При этом собственных политических выгод от своей игры Эпштейн не получал. Процесс важнее результата.

    Джеффри Эпштейн был мошенником, аферистом и педофилом, а к таким людям относятся в разведке с большим и понятным недоверием.

    Прецеденты сотрудничества с такого рода персонажами, конечно, в истории разведок были. Но почти всегда они заканчивались неудачно. Дело в том, что человек с подобными патологиями рано или поздно начинает заигрываться. Он ненадежен и как сотрудник, и как источник.

    И в настоящих политических и разведывательных кругах Эпштейн не воспринимался всерьез, вследствие чего его участие в большой политике сводилось к тому, что в прошлые века в Англии называлось термином name dropping. Это когда нувориш или человек низкого происхождения начинает щеголять знакомствами с известными людьми, как бы вскользь пробрасывая в разговоре их имена. Буквально вспоминаются классические герои русской литературы – и Хлестаков («С Пушкиным на дружеской ноге»), и Остап Бендер, конечно.

    Вся эта кошмарная история – плод деятельности одиночки-авантюриста, который умудрился подчинить своему извращенному сознанию чужие грехи. В ней не было никакой политики и никакой разведывательной подоплеки. А фантазии по поводу работы Эпштейна на спецслужбы России неизбежно в будущем будут восприниматься ровно так, как их воспринимают сегодня в Кремле – как несерьезные спекуляции.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

