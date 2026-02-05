Tекст: Евгений Крутиков

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша начинает расследование возможных связей между покойным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и российскими спецслужбами. При этом он же был вынужден создать специальную комиссию по расследованию возможного вовлечения польских девушек и детей в сеть Эпштейна. По словам Туска, в опубликованных Минюстом США файлах по делу Эпштейна содержатся сообщения его подельников, в которых говорится о находящихся в Кракове «готовых к отправке польских женщинах либо девочках».

Помимо Польши собственные расследования начали еще две страны: Литва и Турция. В этих случаях речь идет действительно об изучении случаев поставок девушек из этих стран на остров Эпштейна. Кроме того, предки Эпштейна родом из Литвы, что добавляет пикантности. Выдвигать же абсурдные обвинения в том, что Эпштейн якобы работал на российскую разведку, стали только Туск и несколько британских таблоидов.

Примечательно, что у самого Туска очень сложные отношения с различными польскими спецслужбами. Например, прошлой осенью у его супруги Малгожаты угнали автомобиль Lexus. Бывает, Польша не самая безопасная страна в мире. Но нюанс в том, что угнали дорогую машину от дома супругов Туск в курортном Сопоте, а дом этот круглосуточно охранялся SOP (Sluzba Ochrony Panstwa – Служба охраны государства, аналог нашей ФСО). Угнал машину ранее неоднократно судимый местный житель, его быстро нашли силами угрозыска, а машину вернули.

Дональд Туск был в бешенстве. Разогнали руководство четырех отделов SOP, а начальника службы – бригадного генерала Радослава Яворского – отстранили от работы.

Но и тут поляки не перестали быть поляками. Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк поспешил обвинить Россию в причастности к угону машины супруги премьер-министра. По словам Семоняка, «мы должны брать во внимание худший сценарий... ведется проверка на причастность к угону иностранных спецслужб». Гданьского рецидивиста становится даже немного жаль. Польские СМИ утверждают, что преступник, угнавший машину Малгожаты Туск, ранее в угонах замечен не был, да и вообще это «не по понятиям». А значит, причастны русские.

К сожалению, современное польское общество сегодня в таком состоянии, что с легкостью поверит и в то, что гданьский рецидивист угнал машину супруги премьер-министра по наущению российских спецслужб, и в то, что Эпштейн – агент ФСБ. К тому же это эмоционально проще, чем разбираться в собственном непрофессионализме.

Предположения, что Эпштейн якобы работал на российскую разведку, распространяются не только в Польше. При этом ему приписывают одновременно работу и на израильтян, что хотя бы чуть менее абсурдно. Весь массив опубликованных документов настолько огромен, что оценить их и разобраться во всех упоминаниях там удастся еще не скоро. Там Ленин несколько сотен раз упоминается, но это не означает, что Эпштейн еще и на Коминтерн работал, просто ему нравилось философствовать на отвлеченные темы.

Во-первых, в опубликованных документах нет никаких упоминаний о том, что Эпштейн координировал свои действия с какой-либо разведкой мира. У него могли быть знакомства с отдельными сотрудниками, скажем, «Моссада» или ЦРУ, но не более того.

Он никуда не передавал какую-либо чувствительную информацию. По крайней мере, никаких упоминаний о таких событиях в опубликованной переписке не содержится.

Эпштейн действительно разбогател внезапно и непонятно как. Просто вдруг стал обладателем огромных денег и купил остров. Польская конспирология предлагает такой вариант разгадки: кто-то русский снабдил Эпштейна деньгами, чтобы опутать разведывательной сетью всю мировую элиту.

В спекулятивных публикациях на эту тему не совсем верно упоминается всуе «медовая ловушка», которая действительно присутствует в арсенале всех спецслужб мира, но смысл понятен. С помощью женщин вы получаете компромат на огромное количество мировых лидеров, политиков, финансистов и знаменитостей. А далее делаете, что хотите: получаете от них информацию или, скажем, заставляете продавливать нужные вам шаги и решения.

Но, во-вторых, даже если допустить, что какой-то креативный ум все это придумал и десятилетиями управлял миром через компромат, полученный от Эпштейна, то где практический результат этой работы? Есть ли на планете какие-то государства, общества, социальные группы, кланы или отдельные люди, которые получили бы выгоду от всего этого? И если да, то какую и каким образом?

Рискнем заявить, что Джеффри Эпштейн ни на кого, кроме самого себя, не работал. Это скорее он использовал свои многочисленные связи, например, в Израиле для получения бизнес-преференций.

Ну и наконец,

сама личность Эпштейна противоречила всем канонам, по которым отбираются агенты спецслужб.

Уроженец бедной еврейской семьи из Бруклина (его отец был городским садовником, по-нашему – сотрудником департамента озеленения ЖКХ города Нью-Йорка) страдал тяжелой формой хлестаковщины. Ему патологически требовалось вращаться в среде знаменитостей. Доставляло удовольствие разговаривать почти на равных с сильными мира сего.

Все это вкупе с другими патологиями и привело его на остров, где он чувствовал себя демиургом собственной вселенной, в которой он дает советы израильскому премьер-министру, обнимается с президентами США и оказывает особые услуги членам британской королевской семьи. При этом собственных политических выгод от своей игры Эпштейн не получал. Процесс важнее результата.

Джеффри Эпштейн был мошенником, аферистом и педофилом, а к таким людям относятся в разведке с большим и понятным недоверием.

Прецеденты сотрудничества с такого рода персонажами, конечно, в истории разведок были. Но почти всегда они заканчивались неудачно. Дело в том, что человек с подобными патологиями рано или поздно начинает заигрываться. Он ненадежен и как сотрудник, и как источник.

И в настоящих политических и разведывательных кругах Эпштейн не воспринимался всерьез, вследствие чего его участие в большой политике сводилось к тому, что в прошлые века в Англии называлось термином name dropping. Это когда нувориш или человек низкого происхождения начинает щеголять знакомствами с известными людьми, как бы вскользь пробрасывая в разговоре их имена. Буквально вспоминаются классические герои русской литературы – и Хлестаков («С Пушкиным на дружеской ноге»), и Остап Бендер, конечно.

Вся эта кошмарная история – плод деятельности одиночки-авантюриста, который умудрился подчинить своему извращенному сознанию чужие грехи. В ней не было никакой политики и никакой разведывательной подоплеки. А фантазии по поводу работы Эпштейна на спецслужбы России неизбежно в будущем будут восприниматься ровно так, как их воспринимают сегодня в Кремле – как несерьезные спекуляции.