    Кому выгодно убийство сына Каддафи
    Скончалась актриса Ольга Чиповская
    На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек
    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    В Абу-Даби стартовали переговоры по урегулированию на Украине
    Президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи
    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 18:05 • Справки

    Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

    
    @ Zuma\TASS

    Некоторые категории работников имеют помимо основного и дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    Дополнительный оплачиваемый отпуск – это дни отдыха сверх стандартных 28 календарных дней основного ежегодного отпуска. Право на дополнительный отпуск закреплено в Трудовом кодексе РФ для определённых категорий работников.

    Кому положен дополнительный отпуск

    Согласно статье 116 ТК РФ, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:

    • работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда;

    • работникам с ненормированным рабочим днём;

    • работникам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

    • работникам, выполняющим работы особого характера;

    • другим категориям работников в соответствии с федеральными законами.

    Работодатель вправе установить дополнительные отпуска для любых категорий сотрудников по своему усмотрению, закрепив это в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

    Дополнительный отпуск за вредные условия труда

    Работники, условия труда которых по результатам специальной оценки отнесены к вредным (2, 3 или 4 степени) или опасным, имеют право на дополнительный отпуск.

    Минимальная продолжительность – 7 календарных дней (статья 117 ТК РФ).

    Конкретная продолжительность устанавливается трудовым договором на основании отраслевого соглашения и коллективного договора с учётом результатов специальной оценки условий труда. Может составлять от 7 до 36 дней в зависимости от класса вредности.

    Особенности:

    • отпуск предоставляется только за фактически отработанное во вредных условиях время;

    • в расчёт включаются дни, когда работа во вредных условиях занимала не менее половины рабочего времени;

    • часть отпуска сверх 7 дней может быть заменена денежной компенсацией по письменному согласию работника;

    • минимальные 7 дней замене на компенсацию не подлежат.

    Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день

    Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней (статья 119 ТК РФ).

    Конкретная продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Максимальный размер законом не ограничен.

    Особенности:

    • отпуск предоставляется независимо от того, привлекался ли работник к работе сверх нормы в течение года;

    • продолжительность не зависит от количества фактически переработанных часов;

    • условие о ненормированном рабочем дне должно быть закреплено в трудовом договоре;

    • отпуск может быть заменён денежной компенсацией по заявлению работника (кроме беременных женщин и несовершеннолетних).

    Дополнительный отпуск за работу на Крайнем Севере

    Работникам, трудящимся в районах Крайнего Севера, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня (статья 321 ТК РФ).

    Работникам в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней.

    Работникам в остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты и процентные надбавки, – 8 календарных дней.

    Право на дополнительный отпуск имеют также работники, выполняющие работу вахтовым методом, и совместители, работающие на Севере.

    Дополнительный отпуск за особый характер работы

    Перечень категорий работников и минимальная продолжительность такого отпуска устанавливаются Правительством РФ (статья 118 ТК РФ).

    Примеры:

    • врачи общей практики – 3 календарных дня при непрерывной работе в этой должности более 3 лет;

    • спортсмены и тренеры – не менее 4 календарных дней;

    • работники, командированные в Чеченскую Республику – 2 дня за каждый полный месяц работы.

    Дополнительный отпуск медицинских работников

    Медицинским работникам дополнительный отпуск предоставляется в зависимости от условий труда и специализации.

    За вредные условия труда (2, 3 или 4 степени):

    • минимум 7 календарных дней.

    За работу с отдельными категориями пациентов (постановление правительства РФ № 482):

    • оказание противотуберкулёзной помощи – 14–21 день;

    • работа с ВИЧ-инфицированными – 14 дней;

    • оказание психиатрической помощи – 14–35 дней;

    • диагностика и лечение ВИЧ-инфекции – 14 дней.

    За стаж работы:

    • врачи общей практики и семейные врачи – 3 дня при непрерывной работе более 3 лет.

    Пример расчёта для врача-терапевта: 28 дней основного отпуска + 7 дней за вредные условия + 3 дня за стаж = 38 дней.

    Дополнительный отпуск педагогических работников

    Педагогам предоставляются удлинённые основные отпуска от 42 до 56 календарных дней в зависимости от должности и типа образовательного учреждения.

    Дополнительные отпуска педагогам предоставляются на общих основаниях:

    • за ненормированный рабочий день – не менее 3 дней;

    • за работу на Крайнем Севере – 24 дня;

    • за вредные условия труда – не менее 7 дней.

    Кроме того, педагогическим работникам со стажем не менее 10 лет предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года (статья 335 ТК РФ). Этот отпуск может быть как оплачиваемым, так и неоплачиваемым, в зависимости от решения учредителя образовательной организации.

    Дополнительный отпуск государственных служащих

    Государственным гражданским служащим дополнительный отпуск предоставляется за выслугу лет:

    • при стаже от 1 до 5 лет – 1 календарный день;

    • при стаже от 5 до 10 лет – 5 дней;

    • при стаже от 10 до 15 лет – 7 дней;

    • при стаже свыше 15 лет – 10 дней.

    Также госслужащим предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный служебный день - 3 календарных дня.

    Дополнительный отпуск инвалидам

    Работникам-инвалидам предоставляется удлинённый основной отпуск - не менее 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона № 181-ФЗ).

    Дополнительный отпуск инвалидам предоставляется на общих основаниях: за вредные условия труда, ненормированный рабочий день, работу на Севере.

    Кроме того, инвалиды имеют право на отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году.

    Дополнительный отпуск чернобыльцам

    Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

    Право распространяется на:

    • ликвидаторов последствий аварии;

    • эвакуированных из зоны отчуждения;

    • проживающих в зонах с правом* на отселение и с льготным социально-экономическим статусом.

    Дополнительный отпуск ветеранам боевых действий

    Ветераны боевых действий имеют право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в году.

    Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется, если это предусмотрено коллективным договором или локальными актами работодателя.

    Порядок предоставления дополнительного отпуска

    Дополнительный отпуск суммируется с основным ежегодным оплачиваемым отпуском и, как правило, предоставляется вместе с ним.

    По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней.

    Дополнительный отпуск включается в график отпусков, который утверждается не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

    Если работник уходит в отпуск по графику, заявление не требуется. При уходе в отпуск вне графика работник подаёт заявление.

    Расчёт дополнительного отпуска

    Продолжительность дополнительного отпуска исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничена (статья 120 ТК РФ).

    При исчислении общей продолжительности отпуска дополнительные отпуска суммируются с основным. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

    Пример: работник имеет право на 28 дней основного отпуска, 7 дней за вредные условия труда и 24 дня за работу на Крайнем Севере. Общая продолжительность отпуска - 59 календарных дней.

    Оплата дополнительного отпуска

    Дополнительный оплачиваемый отпуск оплачивается по тем же правилам, что и основной, исходя из среднего заработка работника.

    Средний дневной заработок рассчитывается по формуле: заработок за расчётный период (12 месяцев) делится на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

    Отпускные выплачиваются не позднее чем за три дня до начала отпуска.

    Замена отпуска денежной компенсацией

    Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника (статья 126 ТК РФ).

    Не допускается замена денежной компенсацией:

    • отпуска беременным женщинам;

    • отпуска работникам в возрасте до 18 лет;

    • минимальных 7 дней дополнительного отпуска за вредные условия труда (часть сверх 7 дней может быть компенсирована).

    При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска, включая дополнительные.

    Сгорают ли неиспользованные дни

    Неиспользованные дни дополнительного отпуска не сгорают. Если работнику не был предоставлен дополнительный отпуск, накопленные дни сохраняются и должны быть предоставлены или компенсированы при увольнении.

    Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд (статья 124 ТК РФ).

    Кому нельзя не предоставлять отпуск

    Работодатель обязан предоставить полный отпуск (основной и дополнительный) без возможности переноса:

    • беременным женщинам;

    • работникам в возрасте до 18 лет;

    • работникам с вредными или опасными условиями труда - минимальные 7 дней дополнительного отпуска.

    

    Россия сделала предупреждение НАТО
    Объявлено об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской обл.
    В Дамаск прибыла делегация России во главе с Евкуровым
    МИД назвал войска «коалиции желающих» на Украине законной военной целью России
    Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна
    Петербуржца арестовали на 10 суток за украинский трезубец на шапке
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют помимо основного и дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

