Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

Дополнительный оплачиваемый отпуск – это дни отдыха сверх стандартных 28 календарных дней основного ежегодного отпуска. Право на дополнительный отпуск закреплено в Трудовом кодексе РФ для определённых категорий работников.

Кому положен дополнительный отпуск

Согласно статье 116 ТК РФ, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:

работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда;

работникам с ненормированным рабочим днём;

работникам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

работникам, выполняющим работы особого характера;

другим категориям работников в соответствии с федеральными законами.

Работодатель вправе установить дополнительные отпуска для любых категорий сотрудников по своему усмотрению, закрепив это в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

Дополнительный отпуск за вредные условия труда

Работники, условия труда которых по результатам специальной оценки отнесены к вредным (2, 3 или 4 степени) или опасным, имеют право на дополнительный отпуск.

Минимальная продолжительность – 7 календарных дней (статья 117 ТК РФ).

Конкретная продолжительность устанавливается трудовым договором на основании отраслевого соглашения и коллективного договора с учётом результатов специальной оценки условий труда. Может составлять от 7 до 36 дней в зависимости от класса вредности.

Особенности:

отпуск предоставляется только за фактически отработанное во вредных условиях время;

в расчёт включаются дни, когда работа во вредных условиях занимала не менее половины рабочего времени;

часть отпуска сверх 7 дней может быть заменена денежной компенсацией по письменному согласию работника;

минимальные 7 дней замене на компенсацию не подлежат.

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день

Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней (статья 119 ТК РФ).

Конкретная продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Максимальный размер законом не ограничен.

Особенности:

отпуск предоставляется независимо от того, привлекался ли работник к работе сверх нормы в течение года;

продолжительность не зависит от количества фактически переработанных часов;

условие о ненормированном рабочем дне должно быть закреплено в трудовом договоре;

отпуск может быть заменён денежной компенсацией по заявлению работника (кроме беременных женщин и несовершеннолетних).

Дополнительный отпуск за работу на Крайнем Севере

Работникам, трудящимся в районах Крайнего Севера, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня (статья 321 ТК РФ).

Работникам в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней.

Работникам в остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты и процентные надбавки, – 8 календарных дней.

Право на дополнительный отпуск имеют также работники, выполняющие работу вахтовым методом, и совместители, работающие на Севере.

Дополнительный отпуск за особый характер работы

Перечень категорий работников и минимальная продолжительность такого отпуска устанавливаются Правительством РФ (статья 118 ТК РФ).

Примеры:

врачи общей практики – 3 календарных дня при непрерывной работе в этой должности более 3 лет;

спортсмены и тренеры – не менее 4 календарных дней;

работники, командированные в Чеченскую Республику – 2 дня за каждый полный месяц работы.

Дополнительный отпуск медицинских работников

Медицинским работникам дополнительный отпуск предоставляется в зависимости от условий труда и специализации.

За вредные условия труда (2, 3 или 4 степени):

минимум 7 календарных дней.

За работу с отдельными категориями пациентов (постановление правительства РФ № 482):

оказание противотуберкулёзной помощи – 14–21 день;

работа с ВИЧ-инфицированными – 14 дней;

оказание психиатрической помощи – 14–35 дней;

диагностика и лечение ВИЧ-инфекции – 14 дней.

За стаж работы:

врачи общей практики и семейные врачи – 3 дня при непрерывной работе более 3 лет.

Пример расчёта для врача-терапевта: 28 дней основного отпуска + 7 дней за вредные условия + 3 дня за стаж = 38 дней.

Дополнительный отпуск педагогических работников

Педагогам предоставляются удлинённые основные отпуска от 42 до 56 календарных дней в зависимости от должности и типа образовательного учреждения.

Дополнительные отпуска педагогам предоставляются на общих основаниях:

за ненормированный рабочий день – не менее 3 дней;

за работу на Крайнем Севере – 24 дня;

за вредные условия труда – не менее 7 дней.

Кроме того, педагогическим работникам со стажем не менее 10 лет предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года (статья 335 ТК РФ). Этот отпуск может быть как оплачиваемым, так и неоплачиваемым, в зависимости от решения учредителя образовательной организации.

Дополнительный отпуск государственных служащих

Государственным гражданским служащим дополнительный отпуск предоставляется за выслугу лет:

при стаже от 1 до 5 лет – 1 календарный день;

при стаже от 5 до 10 лет – 5 дней;

при стаже от 10 до 15 лет – 7 дней;

при стаже свыше 15 лет – 10 дней.

Также госслужащим предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный служебный день - 3 календарных дня.

Дополнительный отпуск инвалидам

Работникам-инвалидам предоставляется удлинённый основной отпуск - не менее 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона № 181-ФЗ).

Дополнительный отпуск инвалидам предоставляется на общих основаниях: за вредные условия труда, ненормированный рабочий день, работу на Севере.

Кроме того, инвалиды имеют право на отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году.

Дополнительный отпуск чернобыльцам

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

Право распространяется на:

ликвидаторов последствий аварии;

эвакуированных из зоны отчуждения;

проживающих в зонах с правом* на отселение и с льготным социально-экономическим статусом.

Дополнительный отпуск ветеранам боевых действий

Ветераны боевых действий имеют право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в году.

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется, если это предусмотрено коллективным договором или локальными актами работодателя.

Порядок предоставления дополнительного отпуска

Дополнительный отпуск суммируется с основным ежегодным оплачиваемым отпуском и, как правило, предоставляется вместе с ним.

По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней.

Дополнительный отпуск включается в график отпусков, который утверждается не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Если работник уходит в отпуск по графику, заявление не требуется. При уходе в отпуск вне графика работник подаёт заявление.

Расчёт дополнительного отпуска

Продолжительность дополнительного отпуска исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничена (статья 120 ТК РФ).

При исчислении общей продолжительности отпуска дополнительные отпуска суммируются с основным. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Пример: работник имеет право на 28 дней основного отпуска, 7 дней за вредные условия труда и 24 дня за работу на Крайнем Севере. Общая продолжительность отпуска - 59 календарных дней.

Оплата дополнительного отпуска

Дополнительный оплачиваемый отпуск оплачивается по тем же правилам, что и основной, исходя из среднего заработка работника.

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле: заработок за расчётный период (12 месяцев) делится на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

Отпускные выплачиваются не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Замена отпуска денежной компенсацией

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника (статья 126 ТК РФ).

Не допускается замена денежной компенсацией:

отпуска беременным женщинам;

отпуска работникам в возрасте до 18 лет;

минимальных 7 дней дополнительного отпуска за вредные условия труда (часть сверх 7 дней может быть компенсирована).

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска, включая дополнительные.

Сгорают ли неиспользованные дни

Неиспользованные дни дополнительного отпуска не сгорают. Если работнику не был предоставлен дополнительный отпуск, накопленные дни сохраняются и должны быть предоставлены или компенсированы при увольнении.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд (статья 124 ТК РФ).

Кому нельзя не предоставлять отпуск

Работодатель обязан предоставить полный отпуск (основной и дополнительный) без возможности переноса: