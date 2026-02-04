Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян
Кличко пожаловался на отсутствие благодарности от киевлян за погоду
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что киевляне ругают его за непогоду, но не выражают благодарности, когда в городе стоит хорошая погода.
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на отношение жителей города, передает РИА «Новости». По его словам, когда в столице плохая погода, такие как снег, дождь или сильный ветер, его критикуют. Однако в ясные дни, по словам Кличко, никто ему не выражает благодарность.
«Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя продолжительность подачи электроэнергии для жителей Киева снизилась на три часа. Более 1100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других. Мэр Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал горожанам заранее запастись продуктами и медикаментами.