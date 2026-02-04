Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян

Кличко пожаловался на отсутствие благодарности от киевлян за погоду

Tекст: Елизавета Шишкова

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на отношение жителей города, передает РИА «Новости». По его словам, когда в столице плохая погода, такие как снег, дождь или сильный ветер, его критикуют. Однако в ясные дни, по словам Кличко, никто ему не выражает благодарность.

«Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя продолжительность подачи электроэнергии для жителей Киева снизилась на три часа. Более 1100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других. Мэр Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал горожанам заранее запастись продуктами и медикаментами.