    Золото и доллар штормит в противоположные стороны
    Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры ради финансирования Украины
    В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    Нанесен массированный удар по объектам энергетики Украины
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья
    Кремль ответил на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    Госдолг Украины вырос до 98,4% ВВП за год
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    3 февраля 2026, 13:19

    Песков заявил о неизменности состава делегации России в Абу-Даби

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация на переговорах в Абу-Даби вновь будет возглавлена начальником ГРУ Генштаба ВС России Игорем Костюковым, состав не изменился, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби останется прежним, передает ТАСС. Возглавит делегацию начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

    Песков отметил: «Это будет та же делегация, которая была в прошлый раз, ее будет возглавлять Костюков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби на неделе состоится второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины.

    По данным Junge Welt, на первых переговорах обсуждение вопроса территориальных уступок оказалось невозможным из-за отказа Владимира Зеленского делегировать это право.

    Песков отмечал, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    3 февраля 2026, 09:55
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированного налета на подконтрольной киевскому режиму территории серьезные повреждения получили стратегические объекты генерации, сообщил военкор Александр Коц.

    В Киевской области под огнем оказались ТЭС-4 и Трипольская станция, а также важная подстанция, связывающая город с Ровенской АЭС, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Тяжелая ситуация сложилась в Харькове, где инфраструктура подвергалась ударам в течение многих часов. Из-за серьезных разрушений без тепла и воды остались 820 жилых домов, поэтому коммунальщикам пришлось сливать теплоноситель из системы во избежание замерзания труб.

    Ракетные прилеты зафиксированы на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и Приднепровской станции в Днепропетровске.

    Также взрывы прогремели на энергообъектах в Запорожье, Павлограде, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области прозвучала серия громких взрывов, они также раздались в центральной части страны.

    Также в Днепропетровске зафиксировали повреждения инфраструктурного объекта.

    3 февраля 2026, 12:38
    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро

    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Страх перед поражением ВСУ на фронте может заставить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева. Вместе с тем, в ЕС нет консенсуса по этой теме, а политика в отношении Украины вызывает все больше вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС не смогли согласовать кредит Украине на 90 млрд евро.

    «Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других европейских политиков обещают Киеву помощь, чтобы не допустить поражение ВСУ на фронте. Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются, в том числе, на Германию, как самую богатую страну региона», – продолжил он.

    «Вместе с тем, политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов. Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны», – заметил спикер.

    Ранее постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к единому мнению относительно механизма предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник. «Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», – сказал собеседник агентства.

    Политическое решение о кредитовании Киева на период 2026–2027 годов было принято на саммите ЕС еще в декабре прошлого года. Киев рассчитывает получить первый транш в апреле. Но его исполнение тормозится из-за согласования пакета законодательных норм. Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    На этом фоне произошли разногласия между Берлином и Парижем, сообщает Politico. «Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие». Пятая республика же ведет активную кампанию за то, чтобы предоставить льготные условия военным компаниям Евросоюза для укрепления оборонной промышленности блока.

    Берлин отверг предложение французского лидера Эммануэля Макрона о преференциях для европейских фирм. ФРГ требует такого режима для компаний из стран, оказавших «наибольшую финансовую поддержку Киеву». Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри, и этот раскол выходит даже за пределы Европы.

    2 февраля 2026, 19:15
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    3 февраля 2026, 05:24
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Наибольшее число погибших военнослужащих ВСУ фиксируют среди уроженцев Полтавской области Украины, сообщили в российских силовых структурах.

    Этот регион практически каждую неделю занимает лидерство по количеству потерь среди всех областей на Украине. «Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно», – приводит ТАСС текст сообщения.

    За последнюю неделю местные СМИ сообщили о гибели 27 человек из Полтавской области, часть из которых были опознаны и переданы Россией в рамках гуманитарного обмена.

    Представители силовых структур уже сообщали, что еженедельно в зоне СВО погибает примерно 20 военных ВСУ родом из этого региона, он стабильно остается лидером по таким потерям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в зоне СВО и наиболее перспективных направлениях для продвижения российских войск.

    3 февраля 2026, 11:15
    Кличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева

    Кличко сообщил об отключении тепла в Дарницком и Днепровском районах Киева

    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Мария Иванова

    В результате энергетического кризиса в столице Украины более 1 100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Два района Киева – Дарницкий и Днепровский – практически полностью остались без отопления, передает РИА «Новости».

    Мэр города Виталий Кличко уточнил: «Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла... Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ситуация осложняется энергетическим кризисом, который продолжается в украинской столице. Ранее городская администрация разрешила жителям перемещаться до так называемых «пунктов несокрушимости», где можно согреться и зарядить устройства, даже несмотря на действие комендантского часа.

    Кличко уже дважды обращался к киевлянам с призывом по возможности покинуть город из-за сложной ситуации с энергоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально холодная погода усугубляет ситуацию с энергоснабжением на Украине.

    В конце прошлой недели мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к перебоям с электричеством и водой.

    Между тем экс-тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко избил коммунальщика на фоне отсутствия отопления.

    3 февраля 2026, 13:14
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    2 февраля 2026, 22:40
    Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    На внеочередном заседании постпредов Евросоюза не удалось достичь компромисса по механизму займа 90 млрд евро для Украины, сообщил источник.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о механизме предоставления Украине займа на 90 млрд евро. Европейский источник сообщил, что заседание постпредов прошло в понедельник, однако окончательного соглашения по механизмам выделения средств не достигли. По его словам, «окончательного соглашения пока нет, работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», передает РИА «Новости».

    Политическое решение о выделении кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 годы было принято в декабре 2025 года на саммите ЕС. Сейчас идет процесс согласования законодательного пакета, который должен быть одобрен Европарламентом и Советом Евросоюза. Киев рассчитывает получить первый транш уже в апреле, однако переговоры участников Евросоюза продолжаются.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставил Киеву поддержку на сумму 193,3 млрд евро с начала конфликта на Украине. Из этой суммы 3,7 млрд евро направили за счет реинвестирования замороженных российских активов.

    Напомним, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    3 февраля 2026, 01:30
    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»

    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на призыв президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил главу ФИФА.

    «Моральные дегенераты предлагают отменить запреты», – заявил Сибига в соцсетях.

    Он также заявил о «неспособности России» завершить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА заявил о необходимости отмены санкций против российских команд. Он отметил, что действующий запрет не принес желаемого результата и только усилил негативные эмоции среди болельщиков и спортсменов.

    Президент УЕФА Александер Чеферин также указывал, что отстранение российских футболистов не изменило ситуацию на Украине и подверг сомнению действенность подобных санкций.

    3 февраля 2026, 12:34
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и используемым в их интересах объектам энергетики.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 99 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 076 беспилотников, 649 ЗРК, 27 459 танков и других бронемашин, 1 657 боевых машин РСЗО, 33 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 53 553 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили по три пусковые установки РСЗО HIMARS и ЗРК С-300.

    в выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    2 февраля 2026, 20:59
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине Россия будет рассматривать как иностранную интервенцию, заявили в российском МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия несут для России прямую угрозу. «Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине. «Уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил», – указал дипломат.

    2 февраля 2026, 19:25
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ в Италии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на предстоящей Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    По словам украинского скелетониста Владислава Гераскевича, представители МОК связались с украинской стороной и напомнили об этом требовании в преддверии Игр, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    «К нам обратились из МОК по поводу Олимпийских игр, чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», – рассказал Гераскевич.

    Олимпийские игры в Италии запланированы с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    2 февраля 2026, 21:15
    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 12 тыс. останков украинских военнослужащих были переданы российской стороной Киеву с июня 2025 года, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    «С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», – говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.

    3 февраля 2026, 08:22
    Серия взрывов произошла в Киевской области
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия громких хлопков прозвучала в украинском столичном регионе и центральной части страны во вторник, об этом сообщили украинские средства массовой информации.

    Взрывы произошли в Киевской области, в регионе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Также повторные хлопки прозвучали в Виннице.

    Сейчас режим предупреждения об угрозе с воздуха действует на всей территории Украины.

    В конце января в украинской столице после серии взрывов возникали перебои с водой и светом. Глава города Виталий Кличко призывал жителей покинуть столицу.

    В многоэтажных домах Киева полопались трубы отопления.

    3 февраля 2026, 08:43
    Власти ДНР: Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак ВС РФ на стратегические объекты, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что Украина применяет имеющиеся F-16 и другие оставшиеся самолеты для защиты стратегических объектов в глубоком тылу, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти летательные аппараты задействуются при отражении массированных атак ВС России с использованием крылатых ракет и беспилотников. Кимаковский подчеркнул: «Их и оставшиеся самолеты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника».

    Он также подтвердил, что у Киева сохраняются как пилоты, так и истребители F-16.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ударные дроны уничтожили истребители F-16 и Су-27 ВСУ.

    Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных на Украину F-16.

    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.

    2 февраля 2026, 22:50
    Британия запросила заседание по Украине в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, намерена провести специальное заседание по ситуации на Украине 24 февраля, сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки.

    Британия, председательствующая в феврале в Совете Безопасности ООН, намерена провести 24 февраля заседание по Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки. Заседание приурочено к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.

    На данный момент в официальном расписании Совбеза заседание пока не значится. В прошлом году Британия уже пыталась инициировать подобную встречу к очередной годовщине, однако Россия заблокировала инициативу, сославшись на несоответствие мандатно-отчетному циклу Совбеза.

    В 2025 году по инициативе США была принята резолюция с призывом к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Информации о том, собираются ли США или другие страны вновь выносить аналогичные документы на голосование в этом году, пока нет.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские союзники Владимира Зеленского заняты торпедированием мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    2 февраля 2026, 20:45
    МИД заявил о попытках Киева и ЕС сорвать обсуждение плана США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже, заявили в МИД России.

    По данным российского внешнеполитического ведомства, украинские власти действуют в тесной координации с Евросоюзом и Британией, передает ТАСС.

    «Сейчас Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача – через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части «плана» Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», – указали в МИД.

    Ранее МИД сообщил о согласовании в Анкоридже основ для урегулирования на Украине.

