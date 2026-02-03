Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
КС России разрешил регистрацию по месту пребывания в апартаментах
Граждане России теперь смогут временно регистрироваться в апартаментах, пригодных для проживания, что ранее было запрещено из-за отсутствия законодательных норм.
Конституционный суд РФ разрешил гражданам регистрироваться по месту пребывания в нежилых помещениях, пригодных для проживания, передает ТАСС.
Решение вынесено по жалобе Виктории Пиуновой, которой ранее отказали в регистрации в апартаментах гостиничного типа, несмотря на их пригодность для проживания.
Суды общей юрисдикции поддержали отказ, поскольку регистрация в подобных помещениях не была предусмотрена законом, а сами апартаменты не входили в гостиничный номерной фонд. Однако КС РФ указал, что сложившаяся практика долгосрочного проживания граждан в апартаментах выявляет правовой пробел, ограничивающий конституционные права на свободный выбор места пребывания и полноценное использование имущества.
В постановлении суда отмечено, что владельцы апартаментов несут повышенные расходы из-за налогов и тарифов, что должно компенсировать отсутствие стандартных градостроительных требований к жилым помещениям. КС РФ постановил, что нормы закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения» и правил регистрации не соответствуют Конституции.
До внесения изменений в законодательство регистрация по месту пребывания для владельцев и их близких родственников должна проводиться в обычном порядке, как для жилых помещений. Постоянная регистрация по месту жительства и действующие правила налогообложения или оплаты коммунальных услуг остаются без изменений. Дело Виктории Пиуновой подлежит пересмотру с учетом правовой позиции суда.
В 2021 депутаты внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости.