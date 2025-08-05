В Петербурге усилили контроль за электронными устройствами в метро

В метро Петербурга заставили показывать работоспособность гаджетов при досмотре

Tекст: Елизавета Шишкова

Меры безопасности по провозу электронных устройств в Петербургском метрополитене были усилены, сообщает пресс-служба метрополитена со ссылкой на приказ Министерства транспорта, передает ТАСС. Новые правила вступили в силу с 1 марта 2025 года. Теперь пассажиры при досмотре обязаны подтвердить работоспособность девайса.

В пресс-службе отметили, что этот комплекс мер связан с современными угрозами и направлен на защиту пассажиров и предотвращение опасных ситуаций. В сообщении подчеркивается: «Данный совместный комплекс мер, выполняемый законодателем, метрополитеном и надзором, является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлен исключительно на защиту наших пассажиров и пресечение возможных негативных последствий».

Требование ужесточить контроль объясняется высокой вероятностью использования подобных устройств для нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метро. В приказе Министерства транспорта уточняется, что если работоспособность устройства не подтверждена, его пронос может быть ограничен.

В метрополитене пояснили, что не могут предоставлять пассажирам источники питания для проверки гаджетов из-за высокой плотности потока, ограниченного пространства и технических возможностей. Также подчеркивается, что нестабильное сетевое напряжение может повредить устройства.

«Метрополитен заботится о безопасности всех пассажиров и просит с пониманием относиться к требованиям законодательства», – добавили в пресс-службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты петербургского заксобрания поддержали в первом чтении поправки в закон о штрафах за запуск беспилотников в метро. Законопроект предусматривает также наказание для граждан, которые заходят в метрополитен без обуви или одежды. Документ вводит штрафы за провоз животных без клеток в вагонах метро.