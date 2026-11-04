УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

Tекст: Мария Иванова

«Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.