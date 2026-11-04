Посол Степанов: Канадцам скучно без русской «Красной машины» на льду

Посол Степанов: Канадцы выступили за возвращение России на лед

Tекст: Катерина Туманова

Дипломат прокомментировал решение правительства Канады не выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, передает ТАСС.

«Сами канадцы, с которыми мы общаемся, такой подход не разделяют – все в один голос выступают за возвращение наших парней на лед. Прямым текстом говорят: пора прекратить эту политическую несуразность, без русской «Красной машины» чемпионаты стали скучными», – отметил Степанов.

Посол подчеркнул, что, отстраняя российских и белорусских игроков, Оттава избавляется от серьезных соперников еще до начала соревнований.

«Прискорбно, что кабинет [премьера Канады Марка] Карни переносит политику даже в молодежный хоккей, призванный объединять, а не разобщать. Отстраняя российских и белорусских игроков, Оттава весьма предусмотрительно избавляется от серьезных соперников еще до первого вбрасывания шайбы. Для завоевания трофеев такая стратегия, возможно, удобна, но к духу честной конкуренции отношения не имеет», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Канады заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею. В конце октября Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в турнире.

Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов.