Причастная к хищению подростка девушка случайно отдала курьеру свой паспорт

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фигурантка дела действовала под сильным психологическим давлением, пояснила юрист, передает РИА «Новости».

Девушка отдала посыльному 2,5 млн рублей, похищенных у отца потерпевшего, вместе с собственным удостоверением личности. В сумке также находилась ее банковская карта.

Адвокат добавила, что девушке сказали взять из общей суммы себе 20-30 тыс. рублей, она взяла несколько купюр. Девушка «в тот момент уже несколько дней находилась под влиянием мошенников».

По словам защитницы, обвиняемая передала деньги в личном рюкзаке, как велели кураторы. В стрессовой ситуации она забыла выложить оттуда зарядку, паспорт и карту.

Ранее жительницу Сургута обвинили в мошенничестве в особо крупном размере после инсценировки похищения красноярского школьника.

Ранее сообщалось, что на нее повлияли мошенники.