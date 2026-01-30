Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Причастная к хищению подростка девушка случайно отдала курьеру свой паспорт
Жительница Сургута, подозреваемая в причастности к похищению подростка в Красноярске, по ошибке отдала мошенникам рюкзак с крупной суммой денег и личными документами, сообщила адвокат Наталья Балог.
Фигурантка дела действовала под сильным психологическим давлением, пояснила юрист, передает РИА «Новости».
Девушка отдала посыльному 2,5 млн рублей, похищенных у отца потерпевшего, вместе с собственным удостоверением личности. В сумке также находилась ее банковская карта.
Адвокат добавила, что девушке сказали взять из общей суммы себе 20-30 тыс. рублей, она взяла несколько купюр. Девушка «в тот момент уже несколько дней находилась под влиянием мошенников».
По словам защитницы, обвиняемая передала деньги в личном рюкзаке, как велели кураторы. В стрессовой ситуации она забыла выложить оттуда зарядку, паспорт и карту.
Ранее жительницу Сургута обвинили в мошенничестве в особо крупном размере после инсценировки похищения красноярского школьника.
Ранее сообщалось, что на нее повлияли мошенники.