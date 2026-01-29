Глава ГРУ заявил о готовности российских переговорщиков к контактам по Украине

Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Глава ГРУ Костюков: Российские переговорщики всегда готовы к контактам по Украине
Российские переговорщики по Украине всегда готовы к продолжению контактов, заявил журналистам начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.
«Всегда готовы», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Костюков возглавляет российскую переговорную группу на консультациях по безопасности, которые проходят в Абу-Даби с участием России, США и Украины. Последний раунд таких переговоров состоялся 23–24 января, а следующий запланирован на 1 февраля в столице ОАЭ.
Кроме того, Костюков примет участие в переговорах президента России Владимира Путина с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Ранее он также участвовал во встрече Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.