Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин сообщил о планах открытия в ОАЭ российского университета и молодежного научного парка под эгидой образовательного центра «Сириус», передает РИА «Новости». По его словам, такой шаг позволит укрепить сотрудничество между двумя странами в сфере образования и науки.

«В планах открытие российского университета, а также молодежного научного парка под эгидой центра «Сириус», – сказал Путин.

В ходе встречи Путин также отметил, что ежегодно увеличивается количество российских туристов, посещающих ОАЭ. «Ежегодно растет число туристов из России, посещающих вашу страну. За девять месяцев 2025 года это уже полтора миллиона человек, рост – 18%», – заявил российский лидер.

Неделей ранее в Абу-Даби прошли переговоры с участием делегаций России, США и Украины, организованные президентом ОАЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

Россия отметила рост товарооборота с ОАЭ и признала Эмираты одним из ключевых торговых партнеров в арабском мире. Россия выразила благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.



