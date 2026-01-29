Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана
Песков заявил о риске хаоса в регионе при применении силы против Ирана
Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы способно привести к хаосу в регионе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль по-прежнему выступает за сдержанность и отказ от силового разрешения конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.
Дмитрий Песков напомнил, что Россия призывает все стороны избегать применения силы и сосредоточиться на дипломатических инструментах.
«Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса», – заявил Песков.
Он также отметил, что переговорный потенциал по иранскому вопросу «далеко не исчерпан», и любые силовые действия способны привести к дестабилизации и хаосу в регионе. По словам Пескова, главной задачей должно стать использование всех возможностей для диалога и поиска мирных решений.
Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.
Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.
Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.