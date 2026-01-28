  • Новость часаОАК подписала с индийской Flamingo соглашение о шести Ил-114-300
    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    Каллас призвала к перестройке обороны Европы
    Богомолов ответил на критику из-за назначения ректором Школы-студии МХАТ
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    ОАК и HAL подписали соглашение о выпуске SJ-100 в Индии
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    Греф заявил о сохранении сберкнижек до последнего клиента
    В Калуге горел бывший завод Volkswagen
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    28 января 2026, 15:35

    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    26 января 2026, 01:51
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    27 января 2026, 14:52
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    27 января 2026, 10:00
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    26 января 2026, 09:52
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи в начале текущего года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

    Россия сохраняет за собой второе место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Global Firepower.

    В исследовании учитываются более 60 различных факторов, включая экономику, географическое положение, логистику и другие параметры, всего проанализированы 145 стран.

    В сообщении на сайте рейтинга отмечается: «По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран». Первую строчку традиционно удерживают США, третью – Китай.

    Кроме России, США и Китая, в первую десятку вошли также Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. Аналитики подчеркивают, что рейтинг создается с 2005 года и считается одним из самых авторитетных в военной сфере.

    В отдельном рейтинге военно-морских сил по общему тоннажу Россия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Китаю. Global Firepower входит в сеть Military Factory, предоставляя подробные данные о состоянии вооруженных сил разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

    Эксперт усомнился в лидерстве США в рейтинге военной мощи.

    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира.

    28 января 2026, 02:45
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    27 января 2026, 18:42
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    27 января 2026, 17:50
    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в архитектуру американской ПРО «Золотой купол»

    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться в Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы ПРО.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    27 комментариев

    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    27 января 2026, 15:24
    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном

    Middle East Eye: Турция обсудила создание буферной зоны на иранской границе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает возможность создания буферной зоны на иранской стороне границы в случае резкой эскалации и готова принять только нуждающихся в гуманитарной помощи, пишут западные СМИ.

    Турция может создать буферную зону на границе с Ираном в случае резкой дестабилизации в соседней стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Middle East Eye. По информации издания, такие планы обсуждались на закрытом заседании в парламенте, где высокопоставленные чиновники МИД Турции представили законодателям сценарии развития ситуации в Иране.

    Как отметил один из участников брифинга, термин «буферная зона» означал намерение предотвратить массовый приток беженцев на территорию Турции. Чиновники подчеркнули, что Анкара готова принять только тех, кто нуждается в срочной гуманитарной помощи, и больше не намерена проводить политику «открытых дверей» для мигрантов из соседних стран.

    Собеседники издания добавили, что граждане Ирана сейчас могут въезжать в Турцию без виз, однако при ухудшении ситуации подход к миграционной политике может измениться. Второй участник брифинга уточнил, что фраза «буферная зона» не звучала напрямую, однако обсуждалась готовность выйти за рамки стандартных мер реагирования. Турецкие власти считают, что Иран сам должен принимать меры для сдерживания возможного потока мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции оценивают риски, связанные с возможным хаосом или началом вооруженного конфликта в Иране, так как это может напрямую затронуть саму Турцию.

    В то же время, турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана, чтобы сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    При этом, американский президент Дональд Трамп заявил о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.


    25 января 2026, 20:05
    Полиция Ирана задержала более 200 участников массовых беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Ирана задержали более 200 человек, причастных к беспорядкам, включая лидеров и вооруженных участников, связанных с антиреволюционными группировками, сообщает агентство Tasnim.

    Полиция Ирана задержала более 200 участников и лидеров беспорядков в различных провинциях страны, передает РИА «Новости». Особое внимание уделялось Йезду, где были арестованы более 150 человек, которых связывают с антиреволюционными организациями, включая секту бахаитов, группировку Restart, а также агентов, связанных с монархистами и зарубежными СМИ. В сообщении отмечается: «На настоящий момент в Йезде были обнаружены и задержаны более 150 человек из числа лидеров и основных участников беспорядков, связанных с антиреволюционными группировками, в частности, с сектой бахаитов, группировкой Restart, а также агентов, связанных с монархистами и израильскими СМИ, такими как Iran International».

    В провинции Семнан были задержаны еще 19 человек, пятнадцать из которых арестовали в городе Шахруд по обвинению в вандализме, направленном против пожарных станций, банков и транспорта полиции. В северной провинции Голестан сотрудники разведки задержали 40 человек, у которых обнаружили автомат Калашникова, три пистолета Colt, три ружья, сотни патронов, а также различные виды холодного оружия, электрошокер, монархический флаг и сотни литров алкоголя.

    Кроме того, иранские пограничники за последние 20 дней изъяли у нарушителей более 300 единиц огнестрельного оружия. Полицейские действия проходят на фоне усиления контроля за деятельностью оппозиционных и антиреволюционных групп в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские стражи порядка провели операцию по задержанию лидеров мятежников и еще 53 человек в провинции Семнан.

    В ходе недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли более 3 тыс. человек, включая гражданских, силовиков и террористов.

    28 января 2026, 01:45
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    27 января 2026, 00:48
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Вблизи Ирана находится большая военная армада США, превосходящая группировку у берегов Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По словам Трампа, иранская сторона неоднократно выходила на контакт с Вашингтоном, выразив желание вести переговоры.

    В публикации со ссылкой на чиновников Белого дома отмечается, что США по-прежнему рассматривают возможность военной атаки на Иран, несмотря на то что протестные выступления в стране в основном были подавлены.

    Axios добавляет, что американский лидер назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой, но не стал уточнять, какой из вариантов развития событий считает наиболее вероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке.

    26 января 2026, 08:17
    Нарышкин заявил о признании Западом невозможности блокировки «Орешника»

    Нарышкин: Специалисты на Западе признали невозможность сбить «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Западные специалисты признали отсутствие средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По словам Нарышкина, западные специалисты признали отсутствие у них возможностей для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», передает РИА «Новости».

    Директор СВР отметил, что и эксперты и военные специалисты на Западе открыто заявили о нехватке технических и военно-технических средств для противодействия этим системам.

    Нарышкин сообщил, что реакция на Западе на применение комплекса «Орешник» по военному объекту во Львовской области была ошеломляющей.

    Киевский режим атаковал с помощью дронов резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в конце 2025 года.

    ВС России провели удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник» после атаки на резиденцию главы государства.

    26 января 2026, 23:38
    Авианосная группа США развернута на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности и стабильности», – сообщили военные в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Уточняется, что 26 января авианосец находился в Индийском океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об этом сообщали СМИ. Указывалось, что США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    27 января 2026, 00:39
    Syria TV заявил о запланированном на среду визите президента Сирии в Москву

    Syria TV: Президент Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным в среду

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.

    Визит ожидается в среду, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в октябре уже проходили переговоры Путина с аш-Шараа. В декабре президент России встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.

    26 января 2026, 11:33
    МИД Ирана пообещал сокрушительный ответ на возможную агрессию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран жестко ответит на любую иностранную агрессию, заявил представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи.

    По его словам, Иран готов дать жесткий и всеобъемлющий ответ на любую иностранную агрессию, передает ТАСС.

    Багаи заявил:«Исламская Республика Иран уверена в своих возможностях и учитывает предыдущий опыт, особенно героических битв июня 2025 года, и даст всеобъемлющий и сокрушительный ответ на любую агрессию».

    Багаи также отметил, что отношения Ирана с Россией и Китаем имеют долгую историю, основанную на взаимоуважении и общих интересах. Он подчеркнул, что оборонное сотрудничество с этими государствами определяется долгосрочными стратегическими соглашениями и будет продолжаться максимально активно.

    Дипломат обратил внимание на то, что консультации и контакты между странами будут развиваться, а взаимодействие в сфере обороны является неотъемлемой частью их партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель Такер Карлсон заявил о неминуемых ударах США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток. Ранее  сообщалось что авианосная ударная группа США отправилась на Ближний Восток.

    26 января 2026, 13:57
    Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    Представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил о реакции Тегерана на действия Вашингтона, передает ТАСС.

    Дипломат прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о переброске множества военных кораблей в регион.

    «Отправка в регион какого-либо корабля ни в коей мере не повлияет на твердость и решимость Ирана защищать свой суверенитет», – подчеркнул Багаи.

    По его словам, Исламская республика использует каждую секунду для усиления обороны и отслеживает любые перемещения противника. Ранее Трамп заявил, что США направили на Ближний Восток значительный флот и всерьез рассматривают силовые варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о жестком ответе на любую иностранную агрессию.

    Американский журналист Такер Карлсон считает неминуемыми удары Вашингтона по Тегерану.

    Ранее авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

