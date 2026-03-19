В подконтрольном Киеву Запорожье десятки тысяч людей остались без света

Археолог Бутягин назвал ожидаемым решение суда об экстрадиции на Украину

Tекст: Елизавета Шишкова

При выходе из зала суда под конвоем Бутягин кратко прокомментировал ситуацию журналистам, заявив: «Как и ожидалось», передает РИА «Новости».

Близкие Бутягина через Telegram-канал сообщили, что считают экстрадицию прямой угрозой его жизни и здоровью, пишет ТАСС. По их мнению, процесс на Украине может быть проведен с нарушением стандартов справедливого суда, а вопрос о виновности будет решаться без проведения необходимых следственных действий.

Защита убеждена, что из-за экстрадиции Бутягин рискует оказаться в украинском СИЗО, где его безопасность не гарантирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.

Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.

До этого окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты о замене судьи по делу об экстрадиции.