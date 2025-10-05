Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?21 комментарий
Около 70 тыс. абонентов остались без света после взрывов в городе Запорожье
Порядка 70 тыс. жителей Запорожья остались без электроснабжения после ночных взрывов, в результате которых также возникли перебои с водоснабжением и повреждены газопроводы, сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.
По его словам, около 70 тыс. абонентов остались без электричества после серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье, передает ТАСС. Федоров добавил, что перебои коснулись прежде всего областного центра – без света остались более 67 тыс. абонентов.
Еще 6 тыс. абонентов остались без электричества за пределами города. По словам Федорова, также были зафиксированы перебои с водоснабжением и повреждены газопроводы. На территории одного из городских предприятий возник пожар.
В ночь на воскресенье местные источники сообщали о многочисленных взрывах в городе.
