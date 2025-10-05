Около 70 тыс. абонентов остались без света после взрывов в городе Запорожье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, около 70 тыс. абонентов остались без электричества после серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье, передает ТАСС. Федоров добавил, что перебои коснулись прежде всего областного центра – без света остались более 67 тыс. абонентов.

Еще 6 тыс. абонентов остались без электричества за пределами города. По словам Федорова, также были зафиксированы перебои с водоснабжением и повреждены газопроводы. На территории одного из городских предприятий возник пожар.

В ночь на воскресенье местные источники сообщали о многочисленных взрывах в городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дрон вывел из строя подстанцию в Запорожье. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Запорожье. Подполье отметило задержку мобилизации в Запорожье из-за возможной паники среди местного населения.