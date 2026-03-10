Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Суд заочно дал 13 лет украинской журналистке за нападение на посла России
Украинская журналистка Ирина Земляна (внесена в перечень террористов и экстремистов в России) получила заочно 13 лет колонии общего режима за нападение на российского посла Сергея Андреева в Варшаве в 2022 году, сообщает Генпрокуратура России.
Московский городской суд вынес заочный приговор украинской журналистке Ирине Земляной, передает РИА «Новости».
Земляна признана виновной по части 2 статьи 360 УК РФ «Нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений», а также по статьям о возбуждении ненависти и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
Суд назначил Земляной наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года. Земляная внесена в перечень террористов и экстремистов в России.
Следствие установило, что 9 мая 2022 года у мемориала «Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве» Земляна и другие неустановленные лица напали на посла России Сергея Андреева, плеснули ему красную жидкость в лицо, сорвали георгиевскую ленточку и очки, а также выкрикивали оскорбления в адрес российских дипломатов.
Также сообщается, что в мае 2022 и марте 2024 года Земляна публиковала на своей странице в соцсети ложную информацию о действиях Вооруженных сил России. Журналистка объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Напомним, в 2022 году посла России в День Победы облили красной краской.
В этот момент Андреев возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Сам дипломат пояснил, что серьезно не пострадал.