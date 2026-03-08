  • Новость часаВ Иране пришли к консенсусу по кандидатуре верховного лидера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    8 комментариев
    8 марта 2026, 10:04 • Справки

    Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

    Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    Открытки на 8 Марта – красивые картинки и идеи поздравлений

    В преддверии праздника пользователи чаще всего ищут яркие, весенние изображения с цветами. Самыми популярными стилями открыток остаются нежные композиции с тюльпанами, веточками мимозы, сиренью и первыми весенними цветами. Минималистичный дизайн с лаконичными надписями также набирает популярность – такие картинки удобно отправлять в мессенджерах.

    Универсальные поздравительные открытки подходят для любой получательницы: коллеги, подруги, учительницы или дальней родственницы. Главное, чтобы изображение создавало весеннее настроение и передавало тепло пожеланий.

    Советские открытки СССР к 8 Марта – ретро-картинки и ностальгические поздравления

    Отдельный пласт праздничной культуры – советские открытки, которые сегодня переживают второе рождение. Ретро-открытки СССР привлекают своей душевностью, узнаваемым стилем графики и особым шармом. На них обязательно присутствуют мимоза, тюльпаны, весенние пейзажи, а также изображения женщин-тружениц, матерей, бабушек в окружении детей и цветов.

    Интерес к винтажным открыткам объясняется не только ностальгией старшего поколения. Молодежь тоже ценит эстетику советского дизайна – наивную, но очень теплую и искреннюю. Такие картинки дарят ощущение связи времен и подходят для поздравлений бабушкам, мамам и всем, кто ценит ретро-стиль.

    Открытки на 8 Марта своими руками – простые идеи

    Открытка, сделанная своими руками, хранит частичку души дарителя. Самые простые варианты доступны даже маленьким детям. Например, аппликация из цветной бумаги: вырезанные тюльпаны или цифра «8» наклеиваются на картонную основу. Объемные открытки с цветами внутри смотрятся эффектно, но делаются несложно – достаточно сложить гармошкой цветные полоски бумаги.

    Для быстрых хендмейд-вариантов понадобятся: цветной картон, клей, ножницы, немного фантазии. Детские поделки для школы или детского сада особенно трогательны – они передают искреннюю любовь ребенка. На такой открытке уместна подпись: «Самой лучшей маме на свете» или «Сделано с любовью для любимой бабушки».

    Шаблоны открыток на 8 Марта – скачать и распечатать бесплатно

    Если времени на творчество мало, а сделать открытку хочется, на помощь приходят готовые шаблоны. В Сети можно найти множество вариантов, чтобы скачать бесплатно и распечатать на принтере. Особенно востребованы черно-белые шаблоны-раскраски – ребенок сам раскрасит картинку, добавив индивидуальности.

    Шаблоны для вырезания и складывания позволяют создать объемную открытку за пару минут. Для печати лучше использовать плотную бумагу – так открытка будет выглядеть аккуратнее. При выборе шаблона обращайте внимание на качество изображения, чтобы после печати не было пикселей.

    Рисунки и картинки на 8 Марта – идеи для открыток от детей

    Детские рисунки на 8 Марта – это всегда трогательно. Самые простые сюжеты для дошкольников: тюльпан, веточка мимозы, солнышко, улыбка, сердечко. Для детей постарше можно предложить нарисовать букет в вазе или праздничную восьмерку, украшенную цветами.

    Рисунок и поздравление лучше совместить: внутри открытки или на обороте написать теплые слова. Короткие подписи для детских открыток: «Мамочка, с 8 Марта!», «Любимой бабушке», «С праздником весны!».

    Как подписать открытку на 8 Марта – короткие поздравления и надписи

    Иногда самый сложный вопрос – что написать. Вот несколько вариантов универсальных подписей и коротких поздравлений, которые подойдут для любой открытки.

    Универсальные:

    • «С 8 Марта! Весны, тепла и вдохновения»

    • «Пусть каждый день дарит улыбки и цветы»

    • «С праздником весны, красоты и любви»

    Теплые пожелания:

    • «Оставайся такой же прекрасной и счастливой»

    • «Пусть в душе всегда цветет весна»

    • «Спасибо за твою доброту и заботу»

    Лаконичные тексты особенно хороши для красивых открыток – они не перегружают дизайн и оставляют пространство для эмоций.

    Главное об открытках на 8 Марта – кратко

    1. Красивые картинки: популярны тюльпаны, мимоза, нежные цветочные композиции в разных стилях – от минимализма до яркого ретро.

    2. Советские открытки: винтажные картинки с мимозой и весенними сюжетами дарят ностальгию и тепло.

    3. DIY-идеи: открытки своими руками – аппликации, объемные цветы, детские поделки из бумаги.

    4. Шаблоны для печати: готовые черно-белые и цветные шаблоны можно скачать бесплатно и распечатать дома.

    5. Короткие поздравления: лаконичные и душевные подписи для любой открытки.

    Главное
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Россия вошла в топ-10 крупнейших экономик мира в 2025 году
    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
    Террористы в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви
    Умерла балерина Нинель Петрова

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а, скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации