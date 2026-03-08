Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.0 комментариев
ВС России поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам подготовки и запуска украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и 180 беспилотников.
Всего с начала спец операции уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 340 беспилотников, 651 ЗРК, 28 109 танков и других бронемашин, 1 684 боевые машины РСЗО, 33 700 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 156 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины.
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.