ВС России поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и 180 беспилотников.

Всего с начала спец операции уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 340 беспилотников, 651 ЗРК, 28 109 танков и других бронемашин, 1 684 боевые машины РСЗО, 33 700 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 156 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины.

ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.