Родственники пропавших военных ВСУ решили выйти на митинг в Киеве
В Киеве готовится акция протеста родственников погибших и пропавших без вести бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ, чья бригада понесла значительные потери, сообщили в российских силовых структурах.
Родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ намерены выйти на митинг, чтобы потребовать информацию о судьбе своих близких, передает РИА «Новости».
Акция под лозунгом «Мы никогда не прекратим поиск» запланирована на 23 августа и пройдет на майдане Независимости в Киеве.
Как сообщил собеседник агентства, эта бригада участвовала в боях под Волчанском и в Сумской области, где понесла большие потери.
По его словам, командование ВСУ использовало 82-ю бригаду как «пожарную команду» для закрытия прорывов в обороне, что привело к серьезным утратам среди личного состава. Сейчас бригада восстанавливает боеспособность и почти не участвует в боевых действиях.
Ранее группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал данные хакеров KillNet о потерях ВСУ приговором Зеленскому.