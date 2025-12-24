Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Терноватого, Воздвижевки, Придорожного, Любицкого и Гуляй-Поля Запорожской области, Гавриловки, Александровки и Покровского Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожен склад с горючим.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины возле Павловки, Старой Гуты, Кондратовки, Нововасилевки, Писаревки, Новой Сечи и Мирополья Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Рыбалкино, Старицами и Избицким.

ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три бронемашины.Уничтожены два склада матсредств.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Моначиновки, Глушковки, Пристена, Купянска-Узлового, Новосергеевки, Богуславки, Благодатовки Харьковской области, Дробышево и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери украинских вооруженных формирований составили до 210 военнослужащих, десять бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Алексеево-Дружковки, Резниковки, Долгой Балки, Константиновки, Краматорска и Куртовки ДНР.

Противник потерял более 220 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma и американский Stryker, два бронеавтомобиля, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ Родинского.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Марьевки, Сергеевки, Грузского, Ленина, Ивановки, Шевченко, Вольного, Белицкого, Гришино ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери противника составили более 500 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, восемь бронемашин и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку.

Дне м ранее они освободили Вильчу в Харьковской области. А в минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.