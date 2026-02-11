  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по расходам на Украину
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
    Минэкономразвития рекомендовало россиянам отказаться от поездок на Кубу
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    «Рижский хлеб» включен в перечень экстремистских организаций
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    12 комментариев
    11 февраля 2026, 21:50 • Новости дня

    На Украине заявили о поручении Зеленского Раде найти способ провести выборы

    Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские законодатели получили задачу от Владимира Зеленского до конца месяца разработать предложения по проведению президентских выборов на фоне действующего военного положения, замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.

    Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая рассказала в интервью газете Times, что президент поручил депутатам Верховной рады найти способ провести президентские выборы, передает РИА «Новости».

    По ее словам, парламент уже создал рабочую группу, которая разрабатывает правки к действующему законодательству о выборах. Мудрая подчеркнула, что группа должна представить свои выводы к концу февраля.

    Газета Times уточняет, что поручение касается исключительно президентских выборов.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения и мобилизации.

    Лидер французской партии «Патриоты» заявил, что Вашингтон стремится лишить Владимира Зеленского власти для ускорения мирных переговоров с Россией.

    The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет.

    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине

    Песков заявил о преждевременности разговоров о выборах на Украине

    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, так как официальных заявлений по этому поводу пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, пока преждевременно обсуждать возможные намерения Владимира Зеленского провести на Украине референдум или выборы, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что в данный момент существует лишь обмен сообщениями через прессу, источники которых не подтверждены официально.

    По словам представителя Кремля, сначала анонимный источник сообщил о якобы начавшейся подготовке к выборам, а затем другой источник из офиса киевского режима опроверг эту информацию.

    Он также отметил, что необходимо внимательно следить за информационными потоками, но при этом ориентироваться на первоисточники. По его словам, со стороны официальных лиц Киева подобных заявлений пока не поступало.

    The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Комментарии (7)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа по урегулированию на Украине попыткой «изнасилования» американской инициативы.

    Новые варианты документа по урегулированию ситуации на Украине являются попыткой «изнасилования» американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его западных союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он отметил, что эти версии существенно отличаются от изначального американского плана.

    По словам Лаврова, из последней редакции документа исчез пункт о восстановлении прав русских как национального меньшинства на Украине, который, по его словам, присутствовал в предложениях США. Сейчас в проекте говорится лишь о необходимости проявлять терпимость и следовать нормам Евросоюза в этой сфере, то есть речь идет фактически о «договоре терпимости».

    Министр также уточнил, что обсуждаемый документ из 20 пунктов, который рассматривали США, Европа и Украина после саммита на Аляске, России не передавали.

    Лавров напомнил: «В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру». По его словам, документ включал все принципиальные вопросы и исходил из текущей ситуации «на земле», в том числе тех реалий, которые Россия создала для защиты русских на Украине.

    Лавров подчеркнул, что на основе предложенного плана стороны могли бы оперативно согласовать окончательный мирный договор.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений по мирному плану Владимира Зеленского из 20 пунктов.

    Также Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что европейские страны из так называемой коалиции желающих пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.

    Комментарии (19)
    11 февраля 2026, 11:54 • Новости дня
    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей

    Политолог Шеслер: Киев развязал себе руки для кражи украинских детей

    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей
    @ REUTERS/Yara Nardi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей.

    «На Украине нет ресурсов для размещения эвакуированных. Количество жилых помещений, в которых могут поселиться так называемые временно перемещенные лица, исчисляется десятками, может быть, сотнями. Зачастую людей просто вывозят в ближайший населенный пункт и высаживают на автовокзале. Причем мало кого волнует, идет ли речь о пожилых или о женщинах с детьми», – рассказала правозащитница Лариса Шеслер.

    По ее словам, в такой ситуации многие отказываются от эвакуации и остаются в своих домах в ожидании прихода ВС России. «При этом кадры того, как они встречают наших солдат – радуются, обнимаются – имеют огромный психологический эффект и наносят удар по престижу Киева», – добавила собеседница.

    Она полагает, что одобренный Радой закон об эвакуации детей без согласия родителя – попытка запугать украинцев и оказать давление на тех, кто ожидает прихода российской армии. Шеслер допускает проведение показательных операций с принудительным вывозом детей, кадры которых впоследствии будут крутить по местным телеканалам.

    Парадоксально, что киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних. «Фальшивые обвинения в адрес России были, есть и, к сожалению, будут. Благородное и гуманное действие России по спасению детей, их перемещению в безопасные места истолковываются пропагандистами на Украине и на Западе как незаконное изъятие», – напомнила политолог.

    «В то же время на Банковой принимают решение, официально разрешающее забирать детей у родителей, принудительно их эвакуировать. Может быть, следующей шагом станет идея передавать несовершеннолетних Западу?» – возмутилась Шеслер.

    Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому полиция может вывозить детей из зоны активных боевых действий без согласия родителей. Решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе командования ВСУ.

    Согласно документу, после оповещения, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются это делать, ребенка забирает полиция, после чего передает его органам опеки. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

    Напомним, власти на Украине объявляют об эвакуации, в том числе принудительным способом, довольно часто из-за приближения линии фронта. При этом украинское руководство неоднократно плодило фейки о якобы похищенных Россией детях. Их тиражировали многие западные СМИ.

    Помощник российского президента Владимир Мединский летом 2025 года отмечал, что число «похищенных русскими детей» постоянно менялось: сначала речь шла о 1,5 млн, потом цифра была снижена до 200 тысяч, наконец – до 20 тысяч. «Мы просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры. Вот мы наконец получили полный список. Как видите, здесь 339 фамилий», – сказал он на конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

    «На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем», – подчеркивал Мединский.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 08:35 • Новости дня
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума по вопросам урегулирования конфликта на Украине уже 24 февраля, сообщили СМИ.

    Как пишет The Financial Times, инициатива обсуждается на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые настаивают на скорейшем завершении конфликта весной, передает ТАСС.

    Неназванный западный чиновник заявил, что у украинцев имеется «твердое убеждение, что все эти мероприятия должны быть связаны с переизбранием Зеленского».

    По информации FT, Киев начал планировать проведение сразу двух голосований – президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Ожидается, что оба голосования могут пройти до 15 мая.

    Ранее Guardian сообщила, что в 2026 году для Владимира Зеленского заготовлены немалые трудности из-за необходимости проведения выборов, сложной ситуации на фронте и в настроениях солдат ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения выборов на Украине.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 02:34 • Новости дня
    Пожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    Пожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на территории Волгоградской области зафиксированы повреждение жилого дома и возгорание на заводе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В городе Волжский были повреждены квартира в жилом доме, а также зафиксировано падение беспилотника на территорию детского сада Ягодка. Кроме того, на юге Волгограда произошло возгорание на территории завода.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы и представители муниципальных образований ведут работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов ВСУ по Васильевке в Запорожской области погибли пять человек. ВСУ также атаковали многоквартирный дом.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (37)
    11 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Свидетели подтвердили вину покушавшихся на генерала Алексеева
    Свидетели подтвердили вину покушавшихся на генерала Алексеева
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доказательная база против фигурантов дела о нападении на высокопоставленного генерала Владимира Алексеева подкреплена свидетельскими показаниями.

    Замоскворецкий суд Москвы во вторник удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Зинаиды Серебрицкой, подозреваемой в соучастии в преступлении, передает РИА «Новости».

    Фигурантка также объявлена в международный розыск.

    В ходе заседания представитель следственных органов отметил, что причастность обвиняемых полностью доказана материалами дела, в том числе свидетельскими показаниями и протоколами осмотров предметов.

    В начале февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения.

    Обвиняемым в покушении Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    Комментарии (3)
    11 февраля 2026, 05:20 • Новости дня
    На Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада приняла закон, который позволяет украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей, сообщило МВД Украины.

    МВД Украины уточнило, что если на территории активных боевых действий родители отказываются от обязательной эвакуации, «эвакуацию в безопасные районы осуществляет национальная полиция», которая будет передавать детей органам опеки, передает ТАСС.

    Решение о такой эвакуации принимается военными администрациями по предложению командования и согласованию с Координационным штабом эвакуации. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине неоднократно объявляли об эвакуации из прифронтовых регионов из-за угрозы наступления линии фронта. В декабре украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР. В ноябре украинские власти распорядились провести обязательную эвакуацию детей с родителями из части населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

    Комментарии (6)
    11 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Генконсул Марков: Украинцы в США интересуются переездом в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию, заявил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

    Украинцы активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников в Россию, Сказал Марков РИА «Новости».

    «Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло», – подчеркнул он.

    По словам дипломата, мотивы для релокации у людей разные. Одни стремятся воссоединиться с близкими родственниками, другим оказалась чужда американская действительность, а ментально и идеологически ближе Россия.

    Также многих пугает перспектива принудительного возвращения на Украину. Это связано с ужесточением миграционной политики Вашингтона в отношении украинцев, отметил генконсул.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что с начала 2025 года Россию посетили 25 тыс. 352 гражданина Украины, 24 тыс. 399 граждан этой страны прибыли авиарейсами. На автомобилях приехали 871 человек.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» в Харьковской области уничтожила чешскую РСЗО «Вампир» вооруженных сил Украины, которая осуществляла обстрелы Белгородской области.

    На Харьковском направлении штурмовые отряды группировки «Север» продвинулись практически на всех участках фронта при поддержке артиллерии, авиации и расчетов БПЛА «Герань-2», сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Волчанских Хуторов авиация и ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили позиции ВСУ, российские штурмовики заняли два домовладения, продвинувшись на 150 м. На Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись на 300 м по лесополосам, а в лесу юго-западнее Симиновки захватили одну украинскую позицию, продвинувшись на 150 м. В районе Липцов и Старицы существенных изменений не произошло, однако артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки ВСУ.

    На Сумском направлении российские войска продолжили продвижение по лесополосам, несмотря на тяжелые бои и попытки ВСУ вернуть утраченные позиции. В Сумском районе за сутки российские штурмовые группы продвинулись на восьми участках, в Краснопольском на пяти, а в Глуховском на четырех, с общим продвижением более 850 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, но ударами «Гераней» уничтожены позиции расчетов БПЛА ВСУ.

    В Черниговской области комбинированным ударом ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань» поражены места подготовки и запуска ударных дронов ВСУ в районе Жадово, откуда ранее осуществлялись атаки по российской территории.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область. «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», –сказано в сообщении.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области
    ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Многоквартирный дом в Васильевке подвергся атаке беспилотника вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий сообщил в Telegram, что беспилотник самолетного типа атаковал многоквартирный дом, однако жертв и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас находятся на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате ударов ВСУ по Васильевке погибли пять человек. Протоиерей Сергий Днепрорудненского храма погиб после удара ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 06:11 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис: Россия жестко отреагирует на слова Каллас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Евросоюза совершает фундаментальную ошибку, надеясь на уступки Москвы без жесткого ответного удара, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Российская сторона не потерпит диктата со стороны Брюсселя, указал эксперт, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о списке с требованиями к России, передает РИА «Новости».

    По его мнению, надежды на односторонние шаги России беспочвенны.

    «Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», – сказал он.

    Специалист предупредил, что двусторонние отношения продолжат деградировать, если европейский дипломат не прекратит сознательный курс на эскалацию конфликта.

    Аналитик констатировал отсутствие предпосылок для улучшения ситуации в будущем, пока Евросоюз не научится слушать.

    Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что скоро представит перечень условий для России по урегулированию конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией восприняла это категоричное высказывание Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 07:29 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 108 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду над Россией дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 108 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Волгоградской областью нейтрализовано 49 дронов, над Ростовской – 29, указало ведомство в Max.

    По семь дронов уничтожили над Саратовской областью и над Черным морем, три БПЛА поразили над Астраханской областью, по два – над Брянской областью и над Калмыкией.

    Также два БПЛА нейтрализовали над Татарстаном.

    По одному беспилотнику уничтожили над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, а также над Азовским морем, над Крымом и над Северной Осетией.

    Вечером во вторник сообщалось, что над Россией перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа.

    Еще раньше во вторник над страной ликвидировали 11 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    НАТО решило привлечь к учениям в Арктике десятки тысяч военных
    Сербия отказалась по требованию Запада запрещать российские СМИ
    Токаев назначил дату референдума по новой Конституции Казахстана
    В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
    Премию им. Кеосаяна решено вручить семье погибшего охранника техникума в Анапе
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим? Подробности

    Перейти в раздел

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации