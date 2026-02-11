Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
На Украине заявили о поручении Зеленского Раде найти способ провести выборы
Украинские законодатели получили задачу от Владимира Зеленского до конца месяца разработать предложения по проведению президентских выборов на фоне действующего военного положения, замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.
Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая рассказала в интервью газете Times, что президент поручил депутатам Верховной рады найти способ провести президентские выборы, передает РИА «Новости».
По ее словам, парламент уже создал рабочую группу, которая разрабатывает правки к действующему законодательству о выборах. Мудрая подчеркнула, что группа должна представить свои выводы к концу февраля.
Газета Times уточняет, что поручение касается исключительно президентских выборов.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения и мобилизации.
Лидер французской партии «Патриоты» заявил, что Вашингтон стремится лишить Владимира Зеленского власти для ускорения мирных переговоров с Россией.
The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет.