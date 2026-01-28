Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?0 комментариев
ВС России поразили места подготовки к запуску украинских БПЛА дальнего действия
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия.
Кроме того удары наносились по базе горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.
Средствами ПВО сбиты 175 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 406 беспилотников, 646 ЗРК, 27 364 танка и других бронемашин, 1 652 боевые машины РСЗО, 32 903 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 043 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили объекты энергетики ВСУ.
В минувшие выходные ВС России нанесли массированный удар по производящему БПЛА украинскому заводу.
ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.