Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине

Трамп: Европа не справляется с конфликтом на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Трамп в интервью Politico, ситуация на Украине остается «большой проблемой» для европейских стран. Он прямо сказал: «Это большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом», передает РИА «Новости».

Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, если бы он не занял пост главы государства. «Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть третья мировая война», – отметил политик.

Кроме того, президент США прокомментировал заявления сына, Дональда Трампа-младшего, который предположил, что нынешний глава Белого дома может дистанцироваться от Украины. Трамп пояснил, что это заявление «не верно, но и не совсем неверно», подчеркнув неоднозначность собственной позиции по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы.

