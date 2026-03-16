    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    16 марта 2026, 20:50 • В мире

    Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона

    @ DoD/Lt. j.g. Caleb Swigart, U.S. Navy

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп пытается собрать коалицию союзников для защиты Ормузского пролива. Впрочем, даже ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома: и европейские, и азиатские страны пока не рискуют направлять военные корабли на Ближний Восток, опасаясь втягивания в разрушительный конфликт. Удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана?

    Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. По его мнению, Вашингтон не был обязан «помогать» альянсу с поддержкой Украины: «Мы готовы их поддерживать, но они не готовы быть с нами. И я не уверен, что они будут с нами».

    В интервью Financial Times он также подчеркнул, что Штаты ожидают любых форм помощи со стороны союзников, включая отправку в регион минных тральщиков. Помимо этого, глава Белого дома намекнул, что Вашингтон может использовать европейских спецназовцев для нейтрализации иранских военных, занимающихся пуском БПЛА или установкой мин в Персидском заливе.

    Напомним, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в регион еще в воскресенье. В соцсети TruthSocial он лично обратился с данной просьбой к Франции, Японии, Южной Корее, Британии и даже к Китаю. Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    По данным The Wall Street Journal, цель Трампа – создание коалиции по сопровождению коммерческих судов. Тем не менее поиск союзников для совместных действий на Ближнем Востоке, кажется, стал трудной задачей для администрации США.

    Так, Британия якобы отказалась от задействования военного флота в регионе, но, как пишет The Telegraph, Лондон готов рассмотреть возможность отправки в пролив беспилотников для поиска мин. Издание отмечает, что такая позиция правительства рискует «усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом».

    В другом материале The Financial Times подчеркивает, что от участия в коалиции отказалась и Франция. Тем не менее Париж готов задействовать собственные корабли для патрулирования местности, но лишь после остановки боевых действий. Схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль и вовсе открыто признал, что Берлин не намерен участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. Он добавил, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель Минобороны страны Марита Хюндешхаген, Осло не собирается отзываться на просьбы США. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Идея Белого дома застигла врасплох и азиатских союзников Штатов.  Как пишет The Financial Times, японский премьер Санаэ Такаити в ближайшее время должна посетить США, где, вероятно, от нее потребуют ответа на американскую инициативу. Впрочем, возможности помощи Штатам со стороны Токио ограничиваются Конституцией.

    Как пояснила сама Такаити, страна не может направить военный контингент из-за неопределенности статуса мин, установленных Ираном: непонятно, считаются ли они элементом атаки или уже «брошенным» оружием. При этом Япония обладает современными тральщиками, которые могут быть задействованы в рамках разминирования артерии.

    Аналогичное давление ощущает и Сеул. Для президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена отказ от участия в американской миссии чреват рисками для альянса, а участие в ней грозит протестами внутри страны. Китай, как отмечают аналитики, почти наверняка проигнорирует призыв Трампа, поскольку уже имеет собственное соглашение с Ираном о безопасности судов.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется "крестовый поход" на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский "режим" находится "вне международного права"», – указал спикер. Впрочем, в понедельник вечером канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин воздержится от участия в операции.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность. Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке. Украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – говорит Рар.

    Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он напомнил, что в Европе на фоне операции США против Ирана усугубился энергокризис. «Дело в том, что страны континента, как и многие азиатские государства, зависимы от поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Однако европейцы не спешат рисковать и отправлять свои корабли для обеспечения судоходства. Причем можно констатировать, что на них не подействовали даже угрозы Дональда Трампа», – уточняет он. Одна из причин кроется в их ограниченных возможностях, пояснил собеседник.

    «Например, у британцев на ходу лишь два эсминца – это совсем не те масштабы, которые позволили бы им разблокировать Ормуз. Германия также испытывает большие проблемы с военно-морским флотом. У Франции дела чуть лучше, но Париж не хочет идти на риск»,

    – детализировал политолог. Он назвал ситуацию, в которой оказался Вашингтон, безвыходной: Трамп вынужден искать союзников вовне и «отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку». Эксперт объясняет обращение главы Белого дома двумя причинами. «Во-первых, Штаты опасаются миссии в проливе. Потеря хотя бы одного эсминца класса "Арли Берк" обернется для них расходами в миллиарды долларов, а также серьезным репутационным ударом», – пояснил он.

    «Во-вторых, администрация США надеется таким образом разделить ответственность между всеми странами за текущий кризис. Очевидно, что Трамп в нем завяз, и никто больше в мире не присоединяется к американскому лидеру. Америка действует буквально в изоляции. Соответственно, Вашингтону нужна хотя бы какая-то коалиция, только на этот раз желающих не находится», – уточнил американист.

    По его мнению, позиция европейцев и азиатов сводится к следующему: «Они надеются на то, что своим неприятием войны им удастся склонить Трампа к деэскалации, и тогда, по их мнению, нефтегазовые потоки могут сами собой восстановиться». «У американского лидера нет инструментов, которые бы принудили членов НАТО откликнуться на призыв США. Поэтому все его заявления останутся на уровне риторических угроз», – полагает Дудаков.

    США действительно ищут поддержки у других стран, чтобы вывести конфликт из тупика, соглашается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Главная проблема – блокировка Ормузского пролива, к которой международное сообщество оказалось не готово. Угроза ракетных ударов заставляет страны договариваться с Ираном о проходе каждого судна», – отметил он.

    «Сейчас система союзнических отношений США проходит серьезное испытание.

    Но если раньше партнеры Вашингтона безоговорочно соглашались участвовать в любых авантюрах, то теперь посчитали угрозу слишком большой для себя. А Вашингтон, в свою очередь, не готов к равноправному сотрудничеству в таких вопросах», – поясняет эксперт.

    «Поддержка Белого дома в рамках конфликта автоматически делает их врагами Ирана со всеми вытекающими последствиями. Поэтому для Америки здесь проверяется все сразу: и эффективность военной кампании против Ирана, и прочность союзнических соглашений, которые, судя по всему, просто не выдержат этого испытания», – добавляет собеседник.

    «Трамп в этом конфликте обречен на одиночество. Страны, от которых ничего не зависит, вроде Украины или Аргентины, еще, возможно, "засветятся" рядом с США, но ключевые мировые державы, которые заинтересованы в поставках нефти, в этот альянс, скорее всего, не вступят», – резюмирует Ткаченко.

