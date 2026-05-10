Япония подтвердила планы командировки правительственной делегации в Россию

Tекст: Антон Антонов

Японские власти подчеркнули приверженность антироссийским санкциям в рамках координации со странами G7, передает РИА «Новости».

«Поступают сообщения о том, что правительство направляет в Россию экономическую делегацию в расчете на сотрудничество. Подобных планов не существует», – заявили в японском министерстве.

Ведомство выступило категорически против любого расширения взаимодействия с Москвой. Главной задачей предстоящей командировки станет обеспечение безопасности активов японских предприятий, которые продолжают работу на российской территории, говорится в сообщении. В переговорах допускается непосредственное участие представителей данных компаний. При этом Токио продолжит оказывать поддержку тем организациям, которые уже покинули рынок, сообщили в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что представители крупнейших компаний Японии запланировали визит в Россию на конец мая. Представители корпорации Mitsui O.S.K. Lines отказались комментировать информацию о поездке.