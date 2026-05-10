В Кремле посоветовали Зеленскому позвонить в Москву

Ушаков предложил Зеленскому позвонить в Москву ради переговоров
Если украинский лидер Владимир Зеленский хочет обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, то ему стоит позвонить в Москву, сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Пусть звонит. Чего он [Зеленский] передает, а потом все зависает в воздухе», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским. Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу. Киев отверг приглашение российской стороны в Москву.