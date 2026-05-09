Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.2 комментария
Жители городов Украины принесли цветы к мемориалам в День Победы
Жители Киева и Харькова возложили цветы к мемориалам в День Победы
Жители украинских городов почтили память советских воинов, несмотря на отмену официального статуса 9 мая как праздника на Украине, сообщают местные СМИ.
В Киеве 9 мая жители города продолжают возлагать цветы к обелиску Вечной Славы, чтобы почтить память павших во Второй мировой войне, сообщает Telegram-канал интернет-газеты «Страна».
Многие приходят с детьми и фотографируются на фоне мемориала, несмотря на изменения в официальном календаре памятных дат.
Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 мая больше не считается государственным праздником.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове, где горожане несут цветы к мемориалу советским воинам. Согласно наблюдениям «Страны», также в этот день украинцы активно ищут поздравления с Днем Победы в социальных сетях, несмотря на отмену официальных мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в российской столице через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.