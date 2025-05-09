Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Кремль: Освобождавшие Курскую область командиры частей КНДР были на Красной площади
Песков: Освобождавшие Курскую область командиры частей КНДР были на Красной площади
Командиры подразделений КНДР, участвовавших в освобождении Курской области, приняли участие в мероприятиях на Красной площади в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, командиры северокорейских подразделений, сражавшихся в Курской области, присутствовали на Красной площади, передает ТАСС.
Он уточнил, что речь идет о высшем офицерском составе, командовавшем участием корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области.
После парада Победы Владимир Путин отдельно пообщался на Красной площади с представителями военных из КНДР. Песков отметил, что этот факт был проявлением вежливости и признания героических заслуг корейских бойцов, принимавших участие в освобождении региона, передает РИА «Новости» .
Песков подчеркнул, что общение президента с военнослужащими из КНДР имело символический характер и отражало уважение к их вкладу в исторические события.
Ранее президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.