Кремль: Освобождавшие Курскую область командиры частей КНДР были на Красной площади

Песков: Освобождавшие Курскую область командиры частей КНДР были на Красной площади

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, командиры северокорейских подразделений, сражавшихся в Курской области, присутствовали на Красной площади, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о высшем офицерском составе, командовавшем участием корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области.

После парада Победы Владимир Путин отдельно пообщался на Красной площади с представителями военных из КНДР. Песков отметил, что этот факт был проявлением вежливости и признания героических заслуг корейских бойцов, принимавших участие в освобождении региона, передает РИА «Новости» .

Песков подчеркнул, что общение президента с военнослужащими из КНДР имело символический характер и отражало уважение к их вкладу в исторические события.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.

Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.