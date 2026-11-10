Итоги чемпионата Ассоциации малых городов среди бойцов СВО подвели в НЦ «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

В Национальном центре «Россия» наградили финалистов Проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России (АМСГР). Награды получили семь команд, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В общекомандном зачете победил Дмитровский муниципальный округ Московской области, который также занял первое место в номинации «Несокрушимая позиция», а его представитель Владимир Газков был признан лучшим капитаном.

Первые места в других номинациях достались Калязинскому и Рыбновскому округам, Щелково, Великим Лукам, Ленинскому округу и Домодедово.

«Сегодня мы должны сказать огромное спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что он дал такую идею для участников СВО, для волонтеров, для тех людей, которые небезразличны к нашей стране и ее проблемам», – заявил президент АМСГР Валерий Гаврилов.

По его словам, ассоциация займется обучением ветеранов для работы в органах муниципальной власти и созданием в каждом регионе структур для помощи участникам спецоперации и их семьям.

После церемонии награждения состоялось отчетно-выборное Общее собрание ассоциации. Участники подвели итоги работы за последние три года, обсудили приоритеты на 2027 год, включая развитие внутреннего туризма и поддержку семей военнослужащих, а также приняли в АМСГР Саракташский район Оренбургской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг политолог Владимир Шаповалов назвал заботу о семьях защитников Родины вопросом личной ответственности для президента Владимира Путина.

В сентябре политолог Павел Данилин указал на становление ветеранов спецоперации крупнейшей профессиональной группой в новом созыве Государственной думы.

В августе участники московского форума «Вместе победим» рассказали о действующих в стране мерах социальной и медицинской помощи вернувшимся с фронта бойцам.