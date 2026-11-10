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    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 19:28 • Новости дня

    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой

    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования стало ответом на запрос с передовой. Бойцы, доказавшие свою преданность Родине на фронте, должны иметь возможность продолжить служение Отечеству и после возвращения к гражданской жизни, а отсутствие университетского диплома не должно становиться для них препятствием, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Асафов. Ранее стартовал третий поток программы «Время героев».

    «Третий поток программы «Время героев» будет заметно отличаться от предыдущих наборов. Однако суть проекта останется прежней: он, как и раньше, будет социальным лифтом для ветеранов спецоперации, позволяющим им продолжить служение Отечеству после возвращения к гражданской жизни», – сказал депутат Госдумы Александр Асафов.

    Главным нововведением, по его мнению, станет допуск к участию в программе бойцов без высшего образования, причем это решение продиктовано запросом самих ветеранов. «Все программы, которые президент запускает для формирования кадрового резерва страны, исходят от людей. В их основе всегда лежат желание, амбиции, идеи и устремления участников», – подчеркнул собеседник.

    «Когда запускалась программа «Время героев», многие ребята с передовой не смогли в ней участвовать из-за отсутствия высшего образования. По разным причинам они не окончили университет, однако искренне хотели приносить пользу стране в новом качестве, поэтому запрос на такую возможность оказался особенно высоким», – пояснил он.

    По словам депутата, многие из этих бойцов награждены орденом Мужества и другими государственными наградами за доблесть, отвагу и служение Родине, а некоторые удостоены звания Героя России. «Их уникальный боевой опыт может стать основой для формирования управленческих компетенций. Президент отреагировал на этот запрос и лично поставил перед правительством задачу привлечь к программе участников без высшего образования», – добавил Асафов.

    «При этом допуск бойцов без высшего образования не означает, что ветераны с университетскими дипломами больше не смогут принять участие во «Времени героев». Программа находится в динамике, и в перспективе для них появятся новые наборы», – отметил он.

    Нынешний этап также существенно адаптирован к особенностям подготовки участников без высшего образования. «Бойцы получат управленческие знания и навыки непосредственно в рамках программы. Для этого срок обучения увеличен до трех лет, а в курсе появятся новые предметы. Его содержание во многом опирается на обобщенный опыт первого и второго потоков», – уточнил собеседник.

    «Модель обучения разработана с учетом потребностей ветеранов и предусматривает дистанционные модули, очные занятия, а также время на восстановление и адаптацию. Образовательный процесс будет строиться вокруг двух основных блоков: «Государственное и муниципальное управление» и профессиональная переподготовка, по итогам которой участники получат профильную квалификацию», – продолжил депутат.

    При этом от участников потребуется серьезная самоотдача. В первой половине программы им предстоит сосредоточиться на обучении. На этот период в качестве меры поддержки предусмотрены ежемесячная стипендия и бесплатное проживание.

    «Во второй половине программы участники смогут получить практический опыт непосредственно на местах будущей работы. Для каждого выпускника будет разработана индивидуальная карьерная траектория в системе государственной службы. Постепенно продвигаясь по службе, они смогут применять полученные знания в работе», – заключил Асафов.

    Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале отбора на третий поток программы «Время героев». «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить для бойцов, не окончивших вуз, специальный кадровый проект по образцу «Времени героев». Он обратил внимание, что таких военнослужащих на линии боевого соприкосновения немало, и они также должны получить возможность проявить себя в государственном управлении.

    Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

    10 ноября 2026, 08:43 • Новости дня
    ВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ
    ВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и поразили в Черном море три судна с военными грузами для ВСУ.

    Российские военные поразили электроподстанции в Вольногорске Днепропетровской области, Кременчуге Полтавской области, а также в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы нанесен удар по сухогрузу с вооружением и танкеру с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

    Также восточнее Одессы поражен сухогруз с грузом двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по объектам энергетики и судам с военными грузами на Украине.

    В воскресенье российские военные нанесли удары по электроподстанции в Днепропетровской области и двум судам в районе Одессы.

    В субботу Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами в Черном море и электроподстанцию в Киевской области.

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    10 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Более 5 тыс. заявок поступило на третий поток «Время героев» за первые сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы третьего потока программы «Время героев» для участников спецоперации без высшего образования получили свыше 5 тыс. заявок за первые сутки работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Мы вчера во второй половине дня стартовали, еще меньше суток прошло – более 5 тыс. заявок. Настолько решение президента для людей актуально и имеет существенное значение», – цитирует Кириенко ТАСС.

    По словам первого замруководителя администрации президента, доступ ко всем проектам главы государства является открытым, что дает каждому возможность свободно оформить заявку на участие.

    Для кандидатов третьего потока установили отдельные требования: наличие российского гражданства, проявленные в боевых действиях мужество и героизм, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Срок подготовки сократили до трех лет за счет новых образовательных технологий. Первые полтора года займет теоретическая часть в Президентской академии, затем участники перейдут на очно-заочный формат. Прием заявок на сайте программы завершится 25 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил о старте отбора на третий поток федеральной программы «Время героев».

    В пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости дать доказавшим свои морально-волевые качества ветеранам спецоперации возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях без дипломов о высшем образовании.

    В четверг президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать аналогичную проекту «Время героев» программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 01:13 • Новости дня
    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море

    Лавров: Мы уже проходили так называемую черноморскую зерновую инициативу

    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг попытки Запада свести вопрос продовольственной безопасности к требованию обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море.

    Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ» назвал продовольственную безопасность важной частью глобальной стабильности и указал, что сейчас в мире голодают свыше 600 млн человек. По его словам, причина заключается не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах, которые ограничивают поставки.

    Глава МИД напомнил, что в 2026 году министры торговли стран «Группы двадцати» осудили использование продовольствия как оружия и что с такой формулировкой был вынужден согласиться даже Евросоюз. «Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договоренностям не выполняют)», – заявил Лавров.

    «Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», – заявил он.

    Лавров также отметил, что Запад в русле неоколониальных установок стремится контролировать цепочки поставок, потоки стратегических ресурсов и заставить партнеров раскрывать чувствительную информацию и отказываться от самостоятельной регуляторики.

    Министр подчеркнул, что на этом фоне страны Глобального Юга и Востока, прежде ориентированные на западные рынки, активно диверсифицируют цепочки поставок и добиваются «децентрализации и девестернизации торговых артерий». По его оценке, развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году увеличат ВВП примерно на 5%, что он связал с курсом на взаимовыгодную и равноправную кооперацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Запад организовал войну против России руками киевского режима, желая подавить конкурентов.

    Лавров также заявил о терактах киевского режима при поддержке Евросоюза по критически важной энергетической инфраструктуре.

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    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    10 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Минченко: Делегация России в Абу-Даби подобрана для предметных переговоров

    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В российскую переговорную группу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли специалисты высочайшего уровня из разных ведомств – от дипломатов и военных до представителей спецслужб. Такой состав делегации отражает приоритеты и переговорную логику России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Состав российской делегации, во-первых, сильный. Во-вторых – весьма практически ориентированный», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что возглавляет переговорную группу Владимир Мединский – опытный дипломат, который традиционно руководит делегацией на таких переговорах.

    «В трехсторонней встрече в Абу-Даби также примут участие два профильных заместителя министра иностранных дел – Михаил Галузин и Сергей Рябков. Они способны детально раскрыть тему системы сдержек и противовесов в новой системе европейской безопасности», – продолжил собеседник.

    Политолог обратил внимание на широкое представительство Генштаба, который отвечает за оперативную работу и планирование военных операций. В состав переговорной группы вошли начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, а также первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

    «Начальник Главного управления Генштаба – это, по сути, руководитель военной разведки. Игорь Костюков – человек, который, что называется, на кончиках пальцев знает, что происходит», – заметил Минченко. Он также счел важным включение в состав делегации Алексея Комкова.

    «Это человек, пользующийся высоким личным доверием Владимира Путина. Ранее он возглавлял Службу собственной безопасности ФСБ, а сейчас руководит Службой оперативной информации и международных связей – фактически отвечает на Лубянке за международное направление. Соответственно, вопросы, связанные с Украиной и европейской безопасностью, для него профильные», – уточнил эксперт.

    «Таким образом, присутствие представителей Минобороны, МИД и Федеральной службы безопасности, а также тот факт, что в делегации люди очень высокого уровня, говорит, что цель поездки – не абстрактные разговоры, а обсуждение вполне конкретных вопросов», – заключил Минченко.

    Ранее стало известно, что переговорная группа России в Абу-Даби включает пять членов делегации и шесть экспертов. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в переговорную группу входят замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый замруководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Также в составе экспертной группы в переговорах примут участие замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Напомним, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

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    10 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН Мельник предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский постпред при ООН Андрей Мельник заявил, что Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом Владимиром Путиным в любой точке мира, в том числе в Антарктиде, но не в Москве, пишут украинские СМИ.

    «Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде – где угодно, но не в Москве», – цитирует Мельника «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным.

    В апреле Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на нейтральной территории, предложив США или Ближний Восток.

    В прошлом году Сибига отвергал приглашение Путина для Зеленского на переговоры в Москве.

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    10 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 4,5 часа

    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Rula Rouhana

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности, где российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Встреча продлилась четыре с половиной часа с учетом сорокаминутного перерыва, передает ТАСС. Ожидается, что в среду переговорный процесс возобновится.

    Главной целью встреч стало обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники диалога сосредоточат внимание на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о получении украинской делегацией мандата на обсуждение всех вопросов.

    Источник в российской переговорной группе сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности в качестве ключевой задачи встречи.

    В понедельник Умеров анонсировал отправку украинской стороны в Абу-Даби для участия в консультациях по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская делегации в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби использовали для общения русский язык.

    Об этом сообщил источник РИА «Новости» в переговорной группе. «Украина и Россия общались по-русски», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, длительность трехсторонних консультаций с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов превысила три часа.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    10 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    МВД назвало число поступивших от граждан недружественных стран заявлений на ВНЖ

    Колокольцев: Граждане недружественных стран подали 4,3 тыс. заявлений на ВНЖ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство внутренних дел приняло более 4,3 тыс. заявлений на временное проживание от граждан недружественных стран после упрощения порядка, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    «За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады», – заявил Колокольцев на заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    По его словам, доля переселившихся соотечественников из недружественных стран возросла с 1% в 2022 году до 15% в 2026 году. Министр назвал эту тенденцию существенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о въезде в Россию около 7,5 млн иностранных граждан за девять месяцев со снижением прошлогодних показателей почти на 10%.

    Глава МВД рассказал о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранцев в 2026 году.

    В мае Владимир Колокольцев заявил о подаче соотечественниками более половины заявок на переселение в Россию в рамках программы репатриации.

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    10 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды

    Reuters: Литва решила задерживать транзитное зерно из России в Клайпеде

    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующей недели Вильнюс начнет задерживать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения, пишет Reuters.

    Литва со следующей недели начнет задерживать партии российской и белорусской пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника для дополнительных проверок. Ограничения вводятся из-за подозрений в происхождении продукции с новых территорий России, говорится в материале Reuters.

    Усиленные проверки начались еще в сентябре. Анализ документов может занять более двух месяцев. В случае выявления фальсифицированных данных о месте выращивания груз придется вернуть отправителю или уничтожить.

    Необходимые лабораторные исследования планируется проводить за границей, поскольку республика не располагает подходящим оборудованием. Все финансовые издержки за хранение, транспортировку образцов и возможную утилизацию зерна возложены на экспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце портал Delfi сообщил о возможных убытках транспортной отрасли Латвии из-за запрета на транзит российского зерна.

    В сентябре латвийский Сейм разрешил повышать плату за железнодорожные перевозки этой продукции.

    Руководство Литвы и Латвии также обсуждало возможность полного прекращения транзита сельскохозяйственных товаров из России.

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    10 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    @ Сергей Отрошко

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки Армении переориентироваться на Запад при сохранении доступа к закрытой информации ОДКБ вызывают вопросы у других участников организации. Ереван уже несколько лет саботирует работу объединения, но при этом продолжает сотрудничать с НАТО, что ставит под сомнение возможность сохранения нынешнего формата отношений с союзниками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин. Ранее было объявлено, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.

    «Ереван уже несколько лет саботирует работу ОДКБ, но при этом по-прежнему имеет доступ к информации о внутренней кухне организации. Одновременно Армения де-факто пытается переориентироваться на Запад. С этой целью силовые структуры республики даже принимают участие в учениях НАТО. Поэтому желание союзников ограничить ее права в рамках ОДКБ вполне понятно», – сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

    «Подобная двойственность не может не смущать Москву и других участников договора. Получается, что армянские власти, имея доступ ко всем закрытым документам, буквально флиртуют с Североатлантическим альянсом. Усидеть на двух стульях при таком раскладе не получится», – пояснил эксперт.

    «Вопрос об исключении Армении из ОДКБ или изменении ее статуса поднимается уже не впервые, и сейчас он звучит вполне уместно. Позиция России и остальных членов ОДКБ по этому вопросу согласована, поэтому, скорее всего, Еревану придется либо вернуться к полноценной работе в организации, либо покинуть ее ряды», – добавил собеседник.

    «Таким образом, теперь решение зависит от самого Еревана. Правительству Никола Пашиняна необходимо определиться: насколько важно для Армении оставаться частью евразийских институтов? Однако с учетом географического положения разрыв с Россией и партнерами грозит республике дальнейшей потерей суверенитета и серьезными экономическими проблемами», – заключил Мухин.

    Ранее стало известно, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что государства – участники объединения намерены применить в отношении Еревана статью 25 устава организации в связи с неуплатой взносов на протяжении более двух лет.

    «Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности», – отметил Лавров. При этом право республики на коллективную безопасность сохранится.

    Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически вышла из объединения, и допустил ее исключение из-за долгов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что дальнейшие шаги прописаны в документах блока, а будущее страны в нем зависит от итогов обсуждений между участниками.

    Сами армянские власти не намерены возвращаться к сотрудничеству в рамках объединения. «Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство», – заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь признал, что интерес к ОДКБ у республики утрачен.

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    10 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ из-за международной напряженности

    Путин заявил о необходимости нарастить оборонный потенциал ОДКБ

    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ из-за международной напряженности
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сохраняющейся международной напряженности, глава российского государства заявил об этом в приветствии участникам Международного форума ОДКБ, которое зачитал вице-премьер Алексей Оверчук.

    «Государствами-членами ОДКБ накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества. Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряженности важно и далее наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач, в первую очередь в сфере обороны, в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с киберпреступлениями, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией», – цитирует приветствие Путина РИА «Новости».

    Президент отметил участие в форуме представителей органов власти, военных ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ученых и экспертов.

    В ходе заседаний участникам предстоит оценить влияние современных вызовов на геополитическую обстановку в Евразии и обсудить меры по укреплению стабильности в регионе. Глава государства выразил уверенность в востребованности инициатив форума на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию для участия в совместных заседаниях ОДКБ.

    Путин указал на важность использования аналитического потенциала советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности.

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    10 ноября 2026, 00:19 • Новости дня
    Лавров назвал причину организованной Западом войны против России руками Киева

    Лавров связал конфликт на Украине с попытками Запада подавить конкурентов

    Лавров назвал причину организованной Западом войны против России руками Киева
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, желающий подавить конкурентов, организовал войну против России руками киевского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «В идеале мировая экономика и международная безопасность должны дополнять друг друга и совместно создавать основу для мирного сосуществования и общего процветания. Пока же экономика все чаще становится ареной противостояния, когда вслед за «горячими» войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По словам министра, именно в этом кроется причина войны против России, организованной Западом руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 году.

    Лавров добавил, что на Западе в штыки воспринимают формирование многополярного миропорядка и пытаются отказать центрам роста на Глобальном Юге и Востоке в праве на участие в глобальном управлении.

    Глава МИД указал на рост протекционизма, создающего барьеры для распространения передовых технологий, и на злоупотребление статусом резервных валют, страховыми, фрахтовыми и биржевыми услугами. Он отнес к проявлениям недобросовестной конкуренции односторонние ограничительные меры, распространение санкций на третьи страны, кражу суверенных активов и террористические атаки на критическую инфраструктуру, в качестве примера напомнив о подрыве газопроводов «Северные потоки», за которым, по его словам, стояли кураторы из Лондона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов будущего урегулирования на Украине.

    В августе Лавров заявил, что удары Украины по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре направлены на дестабилизацию общества.

    В июне министр иностранных дел назвал ворованными средствами доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине.

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    10 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России освободили сумское Никольское
    ВС России освободили сумское Никольское
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Группировка войск «Север» в результате активных действий освободила населенный пункт Никольское в Сумской области. Также российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Сум, Путивля и в Харьковской области, указало ведомство в Max.

    Группировки «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили свои позиции и нанесли поражение противнику на различных направлениях. В частности, бойцы «Центра» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Яковлевки, Сергеевки и других населенных пунктов ДНР. Потери украинских формирований на этом участке превысили 340 военнослужащих.

    Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары были нанесены по цехам производства беспилотников и пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 142 районах.

    Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты и 802 украинских беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воздушно-космические силы ударили авиабомбами по насыпной переправе украинских войск в Запорожской области.

    На Украине утром во вторник объявили воздушную тревогу в Киеве и семи областях.

    В понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных.

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