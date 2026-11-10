Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.3 комментария
ВКС России ударили по переправе ВСУ в Запорожской области пятью бомбами ФАБ-500
Воздушно-космические силы ударили авиабомбами по насыпной переправе украинских войск в Запорожской области, сообщило Минобороны.
Экипажи ВКС России осуществили точную атаку на инфраструктурный объект противника на территории Запорожской области. В ходе выполнения боевой задачи для поражения цели российская авиация применила пять фугасных авиационных бомб ФАБ-500.
В результате была поражена насыпная переправа ВСУ в районе населенного пункта Запорожец, отметило ведомство в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативно-тактическая авиация России нанесла удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.
На прошлой неделе ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области.
В прошлом месяце Министерство обороны сообщило об уничтожении пунктов управления украинскими дронами на днепропетровском направлении с помощью авиабомбы ФАБ-500.