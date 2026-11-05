ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.