МВД: Устроившего погром на уральской даче медведя ликвидировали

Tекст: Денис Тельманов

«Таежный незваный гость, о котором идет речь, был обнаружен вскоре после того, как устроил погром в дачном домике, примерно в 100 метрах от эпицентра событий», – заявил Горелых РИА «Новости».

Животное, не успевшее нагулять жир, находилось рядом с домом. По словам главы Карпинска Андрея Клопова, хищнику было около трех лет и он был слишком худым для спячки.

«А значит, это был бы крайне опасный медведь-шатун. Главная опасность шатуна заключается в сочетании голода, физиологического стресса и потери страха перед человеком», – пояснил он.

На опубликованном мэром видео видно, что медведь разбил банки, сломал мебель, раскидал вещи и частично разрушил баню.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду медведь забрался в жилой дом в поселке Неготка Томской области, сломал холодильник, съел продукты и уснул на диване.

В прошлом месяце медведь разрушил все внутри таежного домика-вагона главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова.

Биологи предрекли грядущей зимой в регионах Сибири массовое появление медведей-шатунов из-за недостаточного слоя подкожного жира.