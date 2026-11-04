Медведь в Томской области забрался в дом, наелся и уснул на диване

Медведь в Томской области забрался в жилой дом и уснул на диване

Tекст: Катерина Туманова

Инцидент произошел в конце прошлой недели, пока хозяйка была в отъезде, передает РИА «Новости».

«Хозяйки не было: она в отъезде. И просто медведь залез в жилой дом. Он все там вывернул, окно выставил и все разбил. Холодильник разгрыз: что-то, видно, съестное нашел. Он так там все корябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и все дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лег на диван», – рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

По ее словам, утром, когда родственники женщины пришли протопить печь и накормить кошек, услышали храп и обнаружили медведя спящим на диване.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Томской области родственники обнаружили растерзанные останки 55-летнего охотника. Местные жители ликвидировали хищника.

В октябре медведь проник в таежный домик-вагон главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова и разрушил все внутри.