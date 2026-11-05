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В парламенте Парагвая заговорили об импичменте президенту из-за заморозки счетов
Парламент Парагвая решил рассмотреть импичмент президенту Пенье
Палата депутатов парламента Парагвая в четверг рассмотрит предложение о начале процесса импичмента президенту Сантьяго Пенье на фоне скандала с цифровым банком Ueno Bank, в котором заморозили счета почти 3 млн клиентов.
Председатель Палаты депутатов Рауль Латорре назначил заседание на четверг на 10.00 (16.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на газету ABC Color.
После обсуждения импичмента президента Пеньи планируется вынести на голосование вопрос об отстранении от должности вице-президента Педро Альяны.
Оппозиция, инициировавшая процесс импичмента, обвиняет Пенью в конфликте интересов, ссылаясь на его предполагаемые связи с Ueno Bank. В документе законодателей указано, что правительство допустило размещение в проблемном банке средств государственного фонда социального страхования в объемах, превышающих разрешенные законом.
Сторонники импичмента также недовольны назначением бывшего топ-менеджера банка на пост главы Центрального банка Парагвая, называя это «решением, несовместимым с обязанностью защищать общественные интересы».
Для запуска процедуры импичмента требуется поддержка двух третей депутатов. В случае успеха дело перейдет в Палату сенаторов для публичных слушаний и принятия решения. Ранее ЦБ Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, заморозив средства около 2,9 млн вкладчиков из 7 млн населения страны.
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