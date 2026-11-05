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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Путин назвал единство народов несущей конструкцией суверенитета России
    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    Познер объяснил победу демократов в США
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине
    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    5 ноября 2026, 05:58 • Новости дня

    В парламенте Парагвая заговорили об импичменте президенту из-за заморозки счетов

    Парламент Парагвая решил рассмотреть импичмент президенту Пенье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Палата депутатов парламента Парагвая в четверг рассмотрит предложение о начале процесса импичмента президенту Сантьяго Пенье на фоне скандала с цифровым банком Ueno Bank, в котором заморозили счета почти 3 млн клиентов.

    Председатель Палаты депутатов Рауль Латорре назначил заседание на четверг на 10.00 (16.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на газету ABC Color.

    После обсуждения импичмента президента Пеньи планируется вынести на голосование вопрос об отстранении от должности вице-президента Педро Альяны.

    Оппозиция, инициировавшая процесс импичмента, обвиняет Пенью в конфликте интересов, ссылаясь на его предполагаемые связи с Ueno Bank. В документе законодателей указано, что правительство допустило размещение в проблемном банке средств государственного фонда социального страхования в объемах, превышающих разрешенные законом.

    Сторонники импичмента также недовольны назначением бывшего топ-менеджера банка на пост главы Центрального банка Парагвая, называя это «решением, несовместимым с обязанностью защищать общественные интересы».

    Для запуска процедуры импичмента требуется поддержка двух третей депутатов. В случае успеха дело перейдет в Палату сенаторов для публичных слушаний и принятия решения. Ранее ЦБ Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, заморозив средства около 2,9 млн вкладчиков из 7 млн населения страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе несколько бразильских законодателей потребовали лишить проигравшего на президентских выборах сенатора Флавиу Болсонару мандата.

    В прошлом месяце Сенат Конгресса Перу поддержал инициативу о предоставлении особых законодательных полномочий президенту Кейко Фухимори.

    Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении кандидата в президенты сенатора Флавиу Болсонару по подозрению в причастности к схеме отмывания денег.

    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали

    В ночных клубах Анкары задержали 34 россиянки за нарушение морали

    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские дипломаты принимают меры для обеспечения консульского доступа к 34 гражданкам России, которые были задержаны турецкой полицией в ходе рейдов по ночным клубам Анкары, сообщили в российском посольстве в этой стране.

    Задержание произошло 23 октября в результате полицейских рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Турецкие власти обвинили 34 гражданки России в нарушении морали и общественной безопасности, цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    «По поступающим данным, мобильные телефоны изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону. В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе», – добавили в пресс-службе дипмиссии.

    В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт» в Анкаре, их интересы представляет турецкий адвокат. Российское посольство предпринимает меры для прояснения причин ареста и условий их содержания, а также обещает оказать соотечественницам необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральное консульство в Стамбуле анонсировало высылку на родину двоих задержанных турецкой полицией граждан России. В 2024 году посольство России в Тунисе сообщило о содержании под стражей 11 туристов без выдвижения обвинений.

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    4 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Познер объяснил победу демократов в США

    Познер объяснил победу демократов в США недовольством Трампом

    Познер объяснил победу демократов в США
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущий Владимир Познер назвал победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США очевидной и связал ее с недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом.

    Телеведущий Владимир Познер в беседе с Daily Storm прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США, где, по предварительным данным, побеждают демократы.

    «Они отыграли и Палату представителей, и Сенат, причем с большим преимуществом, и штаты, которые в течение многих десятилетий голосовали только за республиканцев. То, что мы увидели, – это недовольство Трампом», – заявил Познер. 

    Телеведущий допустил, что демократы могут начать проверку родственников главы государства на предмет коррупции. При этом он счел маловероятным импичмент американского лидера или резкое изменение курса отношений Вашингтона и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов.

    Представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    @ Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автор хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский, испытывающий финансовые трудности в США, подрабатывает ведущим игры «Мафия» и продает автографы.

    Участие в вечере с 58-летним артистом стоит 50 долларов, также он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах «ню», природы и уличной съемки, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Лебединский готовится к первому за 10 лет выступлению в США. Организаторы надеются собрать 50 зрителей, однако пока продали менее половины билетов. Чтобы заполнить зал, они повторно связываются с теми, кто интересовался концертом. Сам певец рассчитывает заработать около 9 тыс. долларов.

    Артист живет в США с 2014 года. Из-за приступов паники в толпе он почти перестал выступать, а игры в «Мафию» помогают ему справляться со страхом общения. По данным местного реестра, жилье, где он проживает с двумя другими людьми, на него не оформлено, а в 2024 году его жена сдавала комнату ради дополнительного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе покинувший Россию музыкант Алексей Лебединский оформил инвалидность в США из-за тяжелого психического расстройства и приступов паники.

    Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США. А общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.


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    4 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс

    Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    «Причина нашего поражения – это война. Сам президент Дональд Трамп заявил об этом вчера ночью. <…> Но всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что поражение республиканцев связано также с ростом инфляции и отношениями с Израилем, передает ТАСС.

    Вэнс подчеркнул, что многие американцы, поддержавшие Трампа в 2024 году, проголосовали за демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

    Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Летом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал сохранение дешевых нефти и газа основной целью американского руководства в конфликте с Ираном.

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    4 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»

    Американист Дудаков: Демократы одержали сокрушительную победу на выборах в США

    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    @ Ari Saperstein/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Демократы смогли одержать победу в ключевых для республиканцев штатах. Теперь деятельность Дональда Трампа будет серьезно затруднена. Однако Европа и Украина рано радуются – возобновления траншей ВСУ со стороны США пока не предвидится, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – самом главном республиканском штате», – говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас им прогнозируют порядка 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик.

    По его прогнозам, теперь парламентарии начнут заводить расследования против главы Белого дома, попытаются объявить ему очередной импичмент и ограничить полномочия президента. «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт.

    Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заключил он.

    Ранее в США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу ряда американских СМИ, контроль над Палатой представителей перейдет в руки демократов, также они получат большинство в Сенате.

    Так, по прогнозам Bloomberg, демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Примечательно, что от штата Мичиган в верхнюю палату Конгресса прошел демократ Абдул Эль-Сайед. Он станет первым мусульманином в истории Сената. В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Абдул Эль-Сайед выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Впрочем, Трамп уже выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования. «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях. Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Семья Борошнина назвала возможную причину смерти 39-летнего актера

    В семье актера Борошнина заявили о проблемах с сердцем у артиста

    Семья Борошнина назвала возможную причину смерти 39-летнего актера
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Причиной смерти российского актера Алексея Борошнина, снимавшегося в сериалах «Условный мент» и «Невский», предположительно, стали проблемы с сердцем или оторвавшийся тромб, сообщили в семье артиста.

    «Возможно, тромб оторвался или с сердцем что-то», – заявила собеседница РИА «Новости».

    В семье добавили, что незадолго до смерти с Борошниным все было в порядке, он не жаловался на здоровье. В субботу он разговаривал с родными и рассказал, что нашел небольшую подработку. Утром его нашли мертвым в заведенной машине с приоткрытой дверью.

    Ранее семья Борошнина сообщила, что актер скончался 1 ноября в возрасте 39 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сообщалось, что причиной смерти актера Андрея Терентьева стало внутреннее кровотечение.

    В сентябре актер и продюсер Тимофей Ухов скончался во сне от сердечного приступа.

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    4 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли «фотографический критерий» евроинтеграции

    В Тбилиси высмеяли критерий евроинтеграции

    В Тбилиси высмеяли «фотографический критерий» евроинтеграции
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Габуния сыронизировал над заявлениями в Брюсселе об отказе ряда европейских лидеров фотографироваться с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У (украинского лидера Владимира) Зеленского есть множество фотографий с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еврокомиссарами Мартой Кос и Каей Каллас, но его страна утопает в крови и в пепле», – заявил он.

    По словам парламентария, «власти Грузии хотят хороших отношений с ЕС, а не хороших фото».

    «С какого момента фотографирование стало новым критерием евроинтеграции, я не знаю», – с иронией заявил Георгий Габуния.

    Об отказе ряда европейских лидеров фотографироваться с главой правительства Грузии было сказано накануне в Брюсселе в рамках дискуссий о расширении ЕС.

    Брюссель два года назад заморозил отношения с Тбилиси, обвиняя якобы в «откате от демократии». Грузия заявляет об открытости к равноправному диалогу.

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    4 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

    ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

    Tекст: Мария Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

    При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

    о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

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    4 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-разному оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви, представленное на выставке в Манеже.

    «Красиво», – сказал глава государства, осматривая экспозицию. С оценкой Путина согласился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА «Новости».

    Сам патриарх отреагировал на свою скульптуру с долей иронии: «Лучше, чем в жизни, конечно, на порядок».

    Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась в среду и приурочена к наступающему 80-летию предстоятеля РПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки.

    Также глава государства обратил внимание на слова мальчика Миши о лучшем дне в жизни и поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

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    4 ноября 2026, 23:45 • Новости дня
    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Bild: Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер, руководивший партией «Свободные избиратели», найден мертвым в одной из гостиниц Берлина, ему было 55 лет.

    Тело политика было обнаружено в отеле «Нойер Фриц» в районе Митте. Причина смерти на данный момент не установлена, пишет Bild.

    В среду политик должен был присутствовать на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели», лидером которой он являлся. Однако Айвангер пропустил церемонию, сославшись на плохое самочувствие.

    В правительстве Баварии и полиции Берлина подтвердили факт смерти.

    Хуберт Айвангер не был женат, но жил с местным политиком Таней Швайгер, от которой у него было двое сыновей.

    Айвангер родился в 1971 году. Он вырос на ферме и изучал сельское хозяйство в Университете прикладных наук Вайенштефана. Его политическая карьера началась в 2006 году: он является председателем отделения партии «Свободные избиратели Баварии» в этой земле. В 2010 году он занял пост федерального председателя своей партии.

    С 2018 года он занимал должность министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии, а также пост вице-премьера региона. Политик придерживался консервативных взглядов и был известен как критик решений Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Айвангер выступал категорически против  идеи эмбарго на российский газ.

    В октябре министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить пострадавший при пожаре бывший чайный домик Гитлера.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель обвинила правительство в невыполнении предвыборных обещаний.

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    4 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов

    МИД: Отказ Канады в визах российским спортсменам нарушает Олимпийскую хартию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам является грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Отказ канадского правительства пускать спортсменов из России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира нарушает регламент Международной федерации хоккея (IIHF), говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Таким образом, правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея, согласно пункту 87 которого страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира. Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», – подчеркнула Захарова.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил сборной России участвовать в турнирах IIHF. В ответ федерации хоккея Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании отказались играть с россиянами, а Германия допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Международная федерация хоккея сообщила о недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

    Во вторник сборная Швеции отказалась проводить матчи против команды России на чемпионатах мира.

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    4 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    Задержанная у пыточной под Киевом врач входила в топ-100 медиков Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Медик Валентина Молодая, одной из первых прибывшая к дому с тайной тюрьмой в Киевской области, входила в сотню лучших врачей Украины.

    Врач Валентина Молодая, оказавшаяся у дома в Петропавловской Борщаговке, где в подвале удерживали людей, была признана одним из лучших специалистов в стране, передает РИА «Новости».

    В 2025 году медик опубликовала в своих социальных сетях видео с церемонии награждения 100 лучших врачей Украины. На записи ведущий представляет ее как хирурга, дерматовенеролога и врача высшей категории. На ее страницах также размещено множество видеороликов с пластическими операциями.

    Украинские издания сообщили, что Молодую после задержания поместили под арест, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных приехавшую к этому дому женщину-медика.

    Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей.

    В понедельник создание неофициальной тюрьмы для военных в подвале объяснили действиями первого корпуса национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    4 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»

    Избитый в тайной тюрьме под Киевом подросток внесен в базу «Миротворца»

    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Избитый в тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке под Киевом 14-летний Алексей Пекур попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют подростка в «действиях, направленных на подрыв обороноспособности Украины», передает ТАСС.

    Утверждается, что Пекур «принимал активное участие в нападении на военнослужащих нацгвардии» у места расположения тайной тюрьмы. В базу также внесли членов его семьи якобы за «неисполнение родительских обязанностей».

    Ранее в «Миротворец» были внесены и другие участники инцидента в Петропавловской Борщаговке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в неофициальной тюрьме нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка.

    В среду украинского медика Валентину Молодую задержали после раскрытия правды о пыточной тюрьме под Киевом. Ее также внесли в базу экстремистского сайта.

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    4 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов

    В IIHF назвали недооцененными проблемы из-за допуска сборной России к турнирам

    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Международная федерация хоккея заявила, что трудности, возникающие в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд на международные турниры, оказались значительно недооценены.

    Международная федерация хоккея (IIHF) продолжает анализировать последствия постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    «Немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований», – говорится в заявлении организации.

    В IIHF отметили, что глобальное влияние решения суда и проблемы, которые оно создает для всех участников, были значительно недооценены.

    В федерации подчеркнули несогласие с решением CAS и намерение продолжить диалог с национальными ассоциациями для поиска выхода из ситуации. Главными приоритетами названы безопасность спортсменов и болельщиков, а также бесперебойное проведение соревнований.

    Ранее суд обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии. После этого об отказе играть с россиянами заявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, а Канада отказалась выдавать спортсменам визы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о допуске российских сборных к международным турнирам.

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