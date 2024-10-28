Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм
Председатель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить артиста Алексея Лебединского (сценическое имя – Профессор Лебединский) на экстремизм после его публичных высказываний.
«Когда-то известный артист, а ныне выживший из ума психопат Лебединский, который открывает свой рот против президента и чеченского народа, занимается явным публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие, по-хорошему, ему место в психиатрической лечебнице!», – заявил он телеканалу «360».
Зайцев считает, что высказывания музыканта заслуживают как минимум возбуждения уголовного дела и признания его иноагентом.
В одном из интервью украинским СМИ Лебединский ранее выразил мнение, что Россия должна «попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги». Он также в своих соцсетях критиковал чеченский народ и публиковал негативные высказывания о президенте России Владимире Путине.
Ранее бывшая жена Профессора Лебединского Светлана Кушакова рассказала о его жизни с бомжами в США.