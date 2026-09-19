Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Bild: Бундесвер запретил русским немцам служить в Литве
Bild: Бундесвер отказал русским немцам в службе на восточном фланге НАТО
Бундесвер (ВС ФРГ) отказывает русским немцам в службе в бригаде в Литве по соображениям безопасности, пишет газета «Bild» со ссылкой на собственные источники.
Вооруженные силы Германии отказывают русским немцам в службе в литовской бригаде по соображениям безопасности, передает ТАСС.
Немецкие военнослужащие проходят обязательную проверку на безопасность. Некоторые солдаты провалили ее из-за российских или белорусских корней. При этом им разрешается продолжать службу в Бундесвере и посещать родственников в России или Белоруссии, однако они обязаны сообщать руководству о таких поездках.
Военнослужащих, не прошедших проверку военной контрразведки MAD, переводят на должности с базовым уровнем допуска к информации. В Минобороны Германии подтвердили отказы русским немцам в службе на восточном фланге НАТО. Представители ведомства заявили: «Военных, имеющих семейные связи с Россией или Белоруссией, не подвергают стигматизации или дискриминации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду. Месяцем ранее Вооруженные силы ФРГ столкнулись с нехваткой двух тысяч добровольцев для данного контингента. Размещенное в прибалтийской республике подразделение также испытывает дефицит систем противовоздушной обороны.