В Бундесвере заявили о слабой готовности медицины Германии к войне
Bild: Доклад Бундесвера сообщил о слабой готовности медицины Германии к войне
Медицинские учреждения Германии оказались не готовы к возможному военному конфликту, свидетельствует доклад вооруженных сил Германии (Бундесвера), над которым работали около 200 специалистов.
Доклад фиксирует, что на случай военного конфликта в медицинской сфере страны отсутствует четкое распределение ответственности, не согласованы коммуникационные каналы, а запасы медикаментов в аптеках слишком малы. По информации Bild, в документе отдельно отмечается, что неизвестно, каких врачей смогут привлечь дополнительно и где они окажутся необходимы в экстренной ситуации, передает ТАСС.
В Бундесвере исходят из того, что в худшем случае ежедневно могут быть до 1 тыс. раненых только среди военных. При этом подчеркивается, что врачам придется справляться с серьезной физической и психо-социальной нагрузкой, а также нехваткой препаратов и консервированной крови.
Авторы доклада рекомендуют усилить охрану больниц, аптек и заводов от грабежей, создавать подземные медицинские кабинеты, дебюрократизировать процессы в клиниках для увеличения мощности на 20-25%, а учебные программы медицинских вузов ориентировать на лечение боевых травм.
В числе других мер указывается резкое увеличение производства ключевых лекарств, создание стратегических запасов медикаментов и разрешение на ввоз крови из других частей мира. Также в документе предлагается отказаться от ряда бюрократических норм и регулярно проводить совместные учения военных и гражданских.
Bild подчеркивает, что вооруженные силы Германии впервые подготовили подобный доклад о медицине в случае войны.
