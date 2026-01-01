  • Новость часаСальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах
    США принуждены вновь уважать Россию
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 24 человека
    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    1 января 2026, 09:19 • Новости дня

    Взрыв на швейцарском курорте Кран-Монтана унес жизни людей

    AFP: При взрыве на курорте Кран-Монтана в Швейцарии погибли несколько человек

    Tекст: Мария Иванова

    На известном горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Швейцарии произошёл взрыв неизвестного происхождения, в результате которого зафиксированы жертвы и пострадавшие.

    На горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале прогремел мощный взрыв, в результате которого, по меньшей мере, несколько человек погибли, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

    По данным агентства, инцидент произошел 1 января. Причины взрыва пока не установлены, расследование продолжается.

    Представитель кантональной полиции заявил агентству: «Произошел взрыв неизвестного происхождения. Есть несколько раненых и несколько погибших».

    Точные данные о числе погибших и пострадавших на данный момент не раскрываются. Местные власти призывают жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и следить за обновлениями информации. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, а прошлом году суд в Турции приговорил владельца отеля и еще десять человек к пожизненному заключению после пожара на курорте Карталкая. Причем после трагического пожара в отеле Grand Kartal, где погибло 78 человек, для 13 арестованных обвинение требовало по 1998 лет тюрьмы каждому за преступную халатность.


    31 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предприятие «Южмаш» в Днепропетровске прекратило свое существование почти мгновенно после удара «Орешником» по нему в 2024 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей <…>. И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Напомним, 21 ноября 2024 года президент Владимир Путин сообщил о применении российскими военными новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на атаки на военные объекты в Курской и Брянской областях с использованием британских и американских ракет.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.

    31 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    @ REUTERS/Carlo Allegri

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку киевского режима атаковать резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека не стало комментировать попытку Киева нанести удар беспилотниками по резиденции российского лидера в Новгородской области, передает ТАСС.

    «Мы знаем об этих сообщениях. Однако мы не можем их комментировать, поскольку они не подтверждены», – заявили там.

    Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее отмечал, что УВКПЧ и его глава Фолькер Тюрк не реагируют на данный инцидент.

    По словам дипломата, подобное молчание может быть расценено как предвзятость организации. Гатилов также подчеркнул, что отсутствие официального заявления фактически означает оправдание нового преступления киевских властей, которые, по его словам, прибегли к политике государственного терроризма.

    Ранее Минобороны показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы российского государства. Оно отметило, что ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    Украинская сторона применила в ходе атаки 91 ударный беспилотник.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    31 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ

    Эксперт Кнутов: Россия представила неопровержимые доказательства атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    После того, как стал известен тип дронов, которыми противник атаковал резиденцию президента Владимира Путина, стало понятно: Зеленский и его западные кураторы знали о нападении. Тем не менее и Киев, и Европа продолжают лгать о произошедшем. Однако Москва не оставит такие действия безнаказанными, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Чаклун-В» считается украинским дроном. Однако, по сути, это измененный Bayraktar TB. Машина существует в двух модификациях – ближнего и дальнего действия. Первая работает на электродвигателе и способна пролететь около 100 километров, в то время как второй вариант – до 900 километров. При этом полезная нагрузка аппарата может составлять от шести до 25 кг. Крейсерская скорость аппарата – 120 км/ч, а максимальная – 150 км/ч», – рассказал Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт.

    По его словам, российские военные «очень хорошо отработали по целям». «Как минимум один дрон практически не поврежден. Это позволит нашим военным точно определить точку запуска БПЛА, детальный маршрут, а также выяснить особенности машины, чтобы в дальнейшем российские радиотехнические и зенитно-ракетные войска отражали атаки еще более эффективно», – рассуждает аналитик.

    «На данный момент нам известно, что беспилотники запускались со стороны Сумской и Черниговской областей. Если внимательно изучить маршруты, то становится очевидным – они проходят над малонаселенными, почти безлюдными районами. Первая атака пришлась на Белгородскую область», – описывает спикер

    Он добавил, что вторая группа БПЛА проходила «окружными путями». «Более того, можно с почти полной уверенностью говорить, что дроны готовились к запуску или даже были запущены еще до того, как Владимир Зеленский вылетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. То есть он хорошо знал о готовящемся нападении», – полагает аналитик.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    Впрочем, Зеленский продолжает отрицать причастность Киева к атаке. «Не удивительно. Он – бывший комик, ему неоднократно приходилось говорить на сцене что-то не соответствующее реальности, сохраняя при этом уверенное выражение лица», – иронично заметил Кнутов.

    «Также надо понимать, что если Киев признает атаку, то он автоматически признает и тот факт, что украинские власти пытались убить президента России. В схожем положении находится и Европа, которая просто делает вид, что ничего не происходит. План по нанесению стратегического поражения нашей стране провалился. Поэтому НАТО и ЕС попросту лгут», – продолжает собеседник.

    Аналитик допускает, что о готовящемся нападении на резиденцию Путина знал не только сам Зеленский, но и недружественные правительства: Лондон, Париж, Хельсинки и другие. «Кто-то просто дал согласие, кто-то активно поддержал», – рассуждает он.

    Как бы то ни было, Россия не оставит ситуацию просто так, уверен аналитик. «Ответ обязательно последует. Причем он должен быть серьезным, адекватным, хорошо подготовленным и продуманным. Чтобы на Банковой содрогнулись, как это было после демонстрации и размещения «Орешника», – приводит пример специалист.

    Сейчас же, опубликовав карту с маршрутами дронов и видео с обломками беспилотников, Россия четко доказала – атака действительно была. «Мы подтвердили, что противник пытался нанести урон лично Владимиру Путину и намеревался сорвать диалог Москвы и Вашингтона», – заключил Кнутов.

    Министерство обороны России в среду показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Кроме того, военное ведомство продемонстрировало обломки одного из аппаратов. После падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась. Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина является необходимым. По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала реакцию Москвы на атаку, а также объясняла, почему Киев пошел на очередную террористическую провокацию на фоне переговоров Трампа и Зеленского.

    31 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    @ Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После Мюнхенской конференции Дональд Трамп резко раскритиковал своего спецпосланника Кита Келлога за похвалу в адрес Владимира Зеленского, назвав его «идиотом», сообщила газета The New York Times (NYT).

    По данным NYT, президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника по Украине Кита Келлога идиотом из-за его высказываний о Владимире Зеленском, передает ТАСС.

    По информации собеседников издания, Трамп вызвал Келлога к себе после Мюнхенской конференции в феврале, чтобы обсудить слова о «решительности и мужественности» Зеленского. Во время разговора Келлог сравнил Зеленского с Авраамом Линкольном, после чего Трамп, обсуждая ситуацию с советниками, назвал его «просто идиот».

    Кроме того, Келлог, встречаясь с европейскими политиками в кулуарах конференции, пояснил, что выступает против изоляционистских взглядов в администрации президента США. По словам источников, на вопрос главы МИД Польши Радослава Сикорского о будущем альянса ЕС и США спецпосланник попытался успокоить аудиторию, заявив, что является их «лучшим другом» в команде Трампа.

    Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года и традиционно собирает политиков и экспертов для обсуждения международных вопросов. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов, однако в последние годы официальные представители РФ не принимают в нем участия.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Владимира Зеленского.

    31 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны России продемонстрировало сбитый украинский беспилотник с неразорвавшейся фугасной боевой частью, задействованный при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    «Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.

    В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.

    Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    31 декабря 2025, 15:36 • Новости дня
    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году

    WP предположила, что Залужный станет президентом Украины в 2026 году

    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году
    @ Thomas Krych/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское издание Washington Post допустило, что президентом Украины к концу следующего года станет бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами (ВСУ) Валерий Залужный.

    Колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус составил список кандидатов, пишет RT.

    Залужного в него включены глава киевского режима Владимир Зеленский, замначальника его штаба Олег Татаров, глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России) и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

    Ранее на Украине сообщили, что якобы Валерий Залужный готовится оставить пост посла Украины в Британии и вернуться в Киев.

    Сам Залужный опубликовал в соцсетях фото с супругой на фоне новогодней елки, намекнув на возвращение на Украину.

    1 января 2026, 08:51 • Новости дня
    При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 24 человека

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь 1 января три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области, погибли 24 человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в Telegram-канале, что ночью в Хорлах Херсонской области три беспилотника ВСУ атаковали кафе и гостиницу, где мирные жители отмечали Новый год.

    По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли.

    «Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», – написал Сальдо.

    По словам Сальдо, один из БПЛА был с зажигательной смесью, киевский режим целенаправленно сжег людей.

    Чиновник отметил, что этот удар по мирным жителям сравним с трагедией в одесском Доме профсоюзов, а атака произошла почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром. Медики продолжают борьбу за жизни пострадавших.

    Системы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России за одну ночь.

    Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника над российскими регионами. Электроснабжение Запорожской области восстановили после атаки беспилотников ВСУ.

    1 января 2026, 09:11 • Новости дня
    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal.

    Источник The Wall Street Journal сообщил, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не нашли подтверждений информации об ударе Киева по резиденции президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на источник в американской администрации, знакомого с разведданными. По данным издания, оценка ЦРУ не выявила признаков попыток нападения на российского лидера.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства.

    Военное ведомство засекло атаку с территории Сумской и Черниговской областей.

    Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    Киевский режим во время атаки применил 91 ударный беспилотник.

    31 декабря 2025, 19:41 • Новости дня
    Финские власти уведомили посольство о задержании судна с россиянами в экипаже

    Tекст: Денис Тельманов

    Диппредставительство России в Финляндии запросило дополнительные сведения и заявило о готовности помочь своим гражданам, входящим в экипаж судна Fitburg.

    Финские власти уведомили российское посольство о задержании грузового судна, среди членов экипажа которого есть граждане России, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению дипмиссии, посольство пока не получало обращений от своих граждан, задержанных на этом судне.

    Инцидент произошел в среду: финская полиция задержала судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль. На борту находились 14 членов экипажа, среди которых, помимо россиян, есть граждане Грузии, Казахстана и Азербайджана. Судно идет под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

    Финская полиция подозревает экипаж в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе, а также в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.

    Впоследствии российское посольство в Финляндии заявило, что готово оказать любую необходимую помощь задержанным россиянам.

    «Работаем над прояснением ситуации. Запросили у финской стороны дополнительную информацию. Готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства», – сообщили в диппредставительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская береговая охрана задержала судно по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Российский сухогруз «Адлер» получил разрешение покинуть территориальные воды Швеции после досмотра на наличие санкционных нарушений.

    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    31 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год

    Tекст: Вера Басилая

    The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.

    Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.

    Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.

    Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.

    Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.

    Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.

    31 декабря 2025, 13:34 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена предсказала Зеленскому мрачное будущее

    Экс-помощница Байдена предсказала Зеленскому изгнание и гибель

    Экс-помощница Байдена предсказала Зеленскому мрачное будущее
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид заявила, что Владимир Зеленский рискует оказаться либо в изгнании, либо погибнуть.

    Экс-помощница американского политика Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид заявила, что Владимира Зеленского ждет неблагоприятное будущее, передает РИА «Новости».

    По словам Рид, «такие люди заканчивают либо в могиле, либо в изгнании».

    Рид подчеркнула, что Зеленский на протяжении долгого времени служил интересам западных стран и был их марионеткой, однако теперь те, кто им управлял, хотят его устранить. Она добавила, что не видит позитивных перспектив для нынешнего лидера Украины.

    Напомним, что в декабре 2023 года Тара Рид получила российский паспорт. Президент России Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении ей российского гражданства. Ранее Рид работала помощницей Байдена в Сенате США.

    Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предрек Владимиру Зеленскому пожизненное заключение или устранение.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    31 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    Подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску
    Подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На Купянском направлении за сутки подразделения 6-й армии отразили три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Нечволодовки и Благодатовки с целью прорыва в Купянск.

    При этом были уничтожены до 30 боевиков и два пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Купянска-Узлового, Прокоповки, Паламаревки, Ковшаровки, Моначиновки и Грушевки в Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак». Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Искрисковщиной, Миропольем, Новой Сечью и Павловкой в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ под Старицей, Волчанскими Хуторами и Графским.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Краматорска, Константиновки, Резниковки, Ильиновки и Кривой Луки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, девять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, три склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Гришино, Нового Донбасса, Доброполья, Торецкого, Анновки, Марьевки, Артемовки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери противника составили до 500 военнослужащих, машина пехоты, три бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Бойково, Зализничного и Терноватого в Запорожской области, Великомихайловки и Братского в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило о безуспешной попытке ВСУ прорваться к Московке у Купянска. В тот же день боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске.

    Во вторник российские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское.

    1 января 2026, 10:17 • Новости дня
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка атаки на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина поставила под угрозу судьбу Европы, сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.

    Французский журнал Valeurs Actuelles пишет, что атака ВСУ с использованием более 90 беспилотников на новгородскую резиденцию президента Владимира Путина совпала с окончанием пресс-конференции американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Французское издание подчеркивает, что нападение поставило под угрозу благополучие всего Запада и еще больше осложнило перспективы разрешения ситуации на Украине.

    В материале особое внимание уделено реакции европейских столиц, которые, по мнению автора Valeurs Actuelles, проигнорировали произошедшее. «Молчание – это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии», – указывает журналист.

    Ответственность за обострение ситуации автор возлагает на европейские элиты, заявляя, что судьба Европы теперь находится в опасности.

    По мнению автора, нападение на резиденцию лидера ядерной державы стало переломным событием, и действия европейских лидеров могут привести к их политическому наказанию – либо через выборы, либо через массовые протесты.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки киевского режима на президентскую резиденцию России беспилотниками.

    Руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что сообщения о таких ударах – это «намеренное отвлечение внимания».

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, участвовавших в попытке атаки. Российские военные засекли запуск дронов с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    31 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые советники предлагали президенту России Владимиру Путину применить «Орешник» против центров руководства в Киеве, однако российский президент отверг инициативу, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    После первого применения российского комплекса «Орешник» некоторые советники российского лидера настаивали на нанесении удара по центрам принятия решений на Украине, сказал Лукашенко, передает БелТА.

    «Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», – сказал он.

    Он подчеркнул, что за все время украинского конфликта ни одна из сторон не пыталась атаковать первое лицо другой стороны. Лукашенко напомнил, что никто не отдавал приказ на уничтожение президентов, хотя такая возможность технически существовала у обеих сторон.

    Комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина, Лукашенко расценил произошедшее как терроризм на государственном уровне.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.

    Вооруженные силы Белоруссии обозначили территории для патрулирования этим ракетным комплексом. Лукашенко пояснял, что количество российских комплексов «Орешник» в стране не превысит десяти.

    СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на гостиницу в Херсонской области
    В Турции заявили о потере Украиной козырей для переговоров
    Зохран Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, присягнувшим на коране
    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году
    Россия заявила о готовности обсудить с Ираном поставки воды для резервуаров
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке – главная западная держава, США, стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

