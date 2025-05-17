В Турции потребовали по 1998 лет заключения для 13 обвиняемых в пожаре в отеле

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура Турции потребовала для 13 арестованных по делу о пожаре в отеле Grand Kartal по 1998 лет тюремного заключения для каждого, передает канал NTV. Такой срок был рассчитан путем суммирования наказаний за каждую из 78 жертв трагедии. Все они обвиняются в непредумышленном убийстве и ранениях по причине преступной халатности.

Среди обвиняемых оказались владельцы отеля, руководство, заместитель мэра Болу, начальник пожарной службы и ряд чиновников. Для еще 19 арестованных, работающих в гостинице, следствие просит наказания до 22,5 лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

В ходе следствия выяснилось, что пожар начался в ресторане на четвертом этаже из-за перегрева электрогриля, неисправных термостатов и недостатков системы электробезопасности.

Огонь быстро распространился по зданию из-за открытой двери на парковку и деревянной облицовки. В отеле не хватало лифтов и эвакуационных лестниц, а план эвакуации не соответствовал масштабам гостиницы. Также отсутствовала требуемая система пожаротушения, а проходы к лестницам были перекрыты.

Пожар произошел ночью 21 января на курорте Карталкая, когда погибли 78 и пострадали 133 человека. В расследовании проходят 32 арестованных. Комиссия турецкого парламента продолжает расследование, а расследование в отношении сотрудников министерства культуры и туризма выделено в отдельное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, вероятно, начался из-за оставленного на кухне включенным гриля, а попытки потушить огонь водой лишь способствовали его распространению.

Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции будет снесен из-за серьезных повреждений конструкций после пожара, унесшего 79 жизней.

Президент Турции Эрдоган не смог сдержать эмоций на похоронах восьми жертв пожара в Болу.