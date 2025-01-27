Причиной пожара в отеле в Турции с 78 жертвами назвали гриль

Sabah: Пожар в отеле в Турции, где погибли почти 80 человек, мог произойти из-за гриля

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает издание Sabah, причиной пожара в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, унесшего жизни 78 человек, стала ошибка кухонного персонала. Огонь начался на кухне, когда сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили его водой вместо использования огнетушителя.

Огонь быстро распространился по вытяжке и дымоходу до крыши здания из-за отсутствия регулярной чистки. К моменту начала пожара пожарная сигнализация отеля не работала, что не позволило постояльцам вовремя эвакуироваться. Многие из них не смогли выбраться из здания из-за перекрытых проходов к пожарным лестницам.

В рамках расследования арестованы 19 человек, включая владельца отеля Халита Эргюля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал наказать всех виновных в трагедии. Владелец отеля возложил ответственность на персонал, в частности на шеф-повара и электрика.

Повар Мустафа Сербест, не арестованный судом, рассказал агентству Anadolu, что персонал пытался потушить огонь в течение 40 минут, но безуспешно. Они спасли несколько человек, прыгавших из окон, подложив для них матрасы. Эксперты отмечают, что отсутствие системы пожаротушения и перекрытые пути эвакуации способствовали трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции будет снесен из-за серьезных повреждений конструкций после пожара, унесшего несколько десятков жизней.

Президент Турции Эрдоган не смог сдержать эмоций на похоронах восьми жертв пожара в Болу, где трагедия привела к гибели 78 человек.

После пожара в турецкой провинции Болу правоохранители задержали четырех человек, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.