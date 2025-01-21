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По делу о пожаре в турецком отеле задержали четырех подозреваемых
После пожара отеля в турецкой провинции Болу правоохранители задержали четырех человек, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Среди задержанных оказался владелец гостиницы, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».
Тунч подчеркнул, что пятеро экспертов продолжают работу на месте происшествия, чтобы установить точные причины возгорания и выявить возможные недочеты в противопожарной безопасности отеля.
Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что гостиница проходила регулярные проверки, пожарные службы не обнаружили никаких нарушений в противопожарной безопасности.
Глава МВД страны Али Ерликая заявил, что при пожаре в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 66 человек.