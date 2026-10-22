За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.10 комментариев
Путин поздравил театральное сообщество России со 150-летием
Президент Владимир Путин поздравил всех служащих отечественному театру со 150-летием основания театрального сообщества России.
«Уважаемые друзья, поздравляю делегатов съезда и всех, кто служит отечественному театру, со знаменательным событием! В этом году исполнилось, уже говорили об этом, 150 лет со дня основания театрального сообщества России», – заявил президент на cъезде Союза театральных деятелей. Его слова приводит РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин приехал в Большой театр для выступления перед участниками Десятого съезда театральных деятелей.
Ранее народного артиста России Владимира Машкова переизбрали на должность председателя Союза театральных деятелей.
Напомним, Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество.