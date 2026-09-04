Глава Росрыболовства счел лососевую путину 2026 года совсем неудачной

Глава Росрыболовства сообщил о критическом падении объемов добычи лосося

Tекст: Мария Иванова

Объем добычи лососевых видов рыб в текущем сезоне составит около 110 тыс. тонн вместо ожидавшихся 227 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

Показатели оказались хуже результатов прошлого года, когда рыбаки добыли 235 тыс. тонн.

«Путина уже идет к завершению. В этом году она совсем неудачная», – сказал Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме.

Руководитель ведомства отметил, что снижение объемов добычи неизбежно приведет к сжатию рынка потребления. Стоимость рыбы уже превышает показатели предыдущих лет, поэтому спрос на продукцию будет падать.

Ранее эксперты прогнозировали спад добычи на протяжении ближайших семи или десяти лет. Это связано с природной цикличностью подходов рыбы к берегам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле подход лососевых к берегам Камчатки сократился до рекордного за 80 лет минимума.

По итогам прошлого года Россия сохранила мировое лидерство по добыче этой рыбы. При этом осенью 2025 года глава Росрыболовства Илья Шестаков исключал вероятность плохой путины на ближайшие годы.