Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос вдвое

Сечин заявил о росте товарооборота России и Китая до 200 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Товарооборот между Москвой и Пекином за три десятилетия увеличился более чем в 50 раз, превысив 200 млрд долларов, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме во Владивостоке.

«Динамика товарооборота России и Китая подтверждает особый статус наших отношений. За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодня существенно превышает 200 млрд долларов», – подчеркнул руководитель компании.

Кроме того, по словам Сечина, оба государства совместно производят треть всей энергии в мире, передает РИА «Новости». В эквиваленте этот показатель достигает 4,3 млрд тонн в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал достижение новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином.

На полях Восточного экономического форума глава государства обсудил укрепление энергетического партнерства двух стран.

Ранее руководитель «Роснефти» Игорь Сечин гарантировал бесперебойное обеспечение азиатских рынков российскими углеводородами.