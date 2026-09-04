Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос вдвое
Сечин заявил о росте товарооборота России и Китая до 200 млрд долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о рекордном росте товарооборота между Москвой и Пекином, который превысил 200 млрд долларов.
Товарооборот между Москвой и Пекином за три десятилетия увеличился более чем в 50 раз, превысив 200 млрд долларов, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме во Владивостоке.
«Динамика товарооборота России и Китая подтверждает особый статус наших отношений. За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодня существенно превышает 200 млрд долларов», – подчеркнул руководитель компании.
Кроме того, по словам Сечина, оба государства совместно производят треть всей энергии в мире, передает РИА «Новости». В эквиваленте этот показатель достигает 4,3 млрд тонн в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал достижение новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином.
На полях Восточного экономического форума глава государства обсудил укрепление энергетического партнерства двух стран.
Ранее руководитель «Роснефти» Игорь Сечин гарантировал бесперебойное обеспечение азиатских рынков российскими углеводородами.