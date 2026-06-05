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Танзания предложила России совместно разрабатывать месторождения природного газа
Танзания обнаружила крупные запасы углеводородов объемом около полутора триллионов кубометров и теперь активно привлекает частных инвесторов для их масштабного освоения.
Власти африканской страны рассчитывают на активное участие отечественных компаний в перспективных нефтегазовых проектах, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделала президент республики Самия Сулуху Хасан на полях международного экономического форума в Петербурге.
«Другой сферой является нефтегазовая. Мы обнаружили около 1,6 трлн кубических метров природного газа, но нам по-прежнему необходимо проводить дальнейшую разработку этих месторождений, поэтому мы приглашаем российский частный сектор к сотрудничеству с нами в этой области», – заявила глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит в текущем году с 3 по 6 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил о планах компании «Газпром» по добыче газа в африканской республике.
В начале июня глава танзанийского государства Самия Сулуху Хасан прилетела в Россию с государственным визитом. Президент России Владимир Путин поприветствовал африканского лидера в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.