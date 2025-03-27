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АПЛ «Пермь» решили сделать первым штатным носителем ракеты «Циркон»
Атомная подводная лодка «Пермь» станет первой в своем проекте, несущей гиперзвуковую ракету «Циркон», об этом говорится в материалах к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск.
Многоцелевая атомная подводная лодка модернизированного проекта 885М «Пермь», построенная на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш», станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС со ссылкой на материалы.
Эта подлодка конструктивно отличается от своих предшественников. «Пермь» – шестой корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет «Севмаш».
Также в материалах сообщается, что экипаж атомного подводного крейсера «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.
В конце января 2025 года крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Эта подлодка была заложена 19 марта 2015 года.
Судостроительное предприятие «Севмаш» заявляло о проведении испытаний АПЛ «Архангельск» с опережением графика.