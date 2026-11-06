  • Новость часаСилы ПВО перехватили за день 21 дрон над четырьмя регионами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ лишили украинцев тепла и света
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    Избитому в тайной украинской тюрьме подростку вменили нападение на полицейского
    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    Первый снег выпал в Киеве на фоне отсутствия света и воды
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 21:53 • Новости дня

    Генсек НАТО признал маловероятным возврат утраченных Украиной территорий

    Генсек НАТО Рютте счел маловероятным возвращение утраченных Украиной территорий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории по итогам конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Нам остается надеяться, что эта война закончится. Хотя маловероятно, что Украина сможет вернуть все свои территории», – приводит РИА «Новости» заявление Рютте, которое он сделал в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Генсек НАТО добавил, что подобные конфликты всегда заканчиваются мирным соглашением, что зачастую предполагает компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам альянса.

    В феврале он выразил надежду на достижение скорого перемирия между сторонами конфликта на Украине.

    6 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева об ограничениях работы Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского, назвав ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Маск сделал репост публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), где отправка Киеву тысяч бесплатных терминалов Starlink и ежемесячная оплата их обслуживания на миллионы долларов названа ошибкой компании SpaceX, передает РИА «Новости».

    «То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», – говорится в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Илон Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского использовать решение американского предпринимателя для критики Дональда Трампа.

    Напомним, проблемы с работой Starlink украинская сторона зафиксировала 14 октября. Позднее там заявили о якобы восстановлении работы всех систем.

    Комментарии (12)
    5 ноября 2026, 22:12 • Новости дня
    Киев полностью остался без электричества

    Киев практически полностью остался без электроэнергии

    Киев полностью остался без электричества
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ.

    По данным «Укринформа», улицы Киева сейчас практически в полной темноте. В части правобережных районов Киева действуют экстренные и аварийные отключения света.

    Судя по опубликованным Укринформом кадрам панорамы жилых массивов, Киев обесточен. Свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры, передает РИА «Новости».

    Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что собственная генерация энергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду местные жители перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений электричества.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится под большим вопросом из-за сложных условий функционирования города.

    Украинская столица временно осталась без водоснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (10)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

    Комментарии (26)
    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

    Комментарии (7)
    6 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум

    Politico: Президент Литвы Науседа нарушил запрет США на русофобский шум

    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа нарушил запрет США на русофобский шум, выразив уверенность в «продолжении российских гибридных атак» на страны НАТО и исключив возможность скорых мирных переговоров Москвы и Киева.

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Москва продолжит осуществлять гибридные атаки на страны НАТО для проверки решимости альянса, пишет Politico.

    «Я не думаю, что Россия в настоящее время готова к крупномасштабным операциям», – заявил Науседа.

    Литовский лидер отметил, что ресурсы Москвы сейчас связаны на украинском поле боя. При этом он считает, что Россия все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

    По его словам, гибридная война затронет не только восточный фланг альянса, но также Германию, Данию и другие европейские государства.

    Кроме того, политик указал на якобы «отсутствие у Москвы серьезного намерения вести переговоры о завершении конфликта до следующей весны».

    Науседа считает, что Россия использует зиму для воздушных ударов по украинским городам и будет «имитировать дипломатический процесс, изначально выдвигая неприемлемые условия». По его прогнозам, шансы на реальный диалог появятся не раньше 2027 года.

    Ранее Пентагон запретил прибалтам русофобский шум.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о необходимости отвода сил НАТО от рубежей России для избежания военных столкновений.

    Комментарии (3)
    6 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине

    Эксперт Анпилогов: Дефицит электроэнергии грозит Украине тяжелыми последствиями

    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация с энергетикой и логистикой на Украине грозит возвращением крупных городов к бытовым условиям 500-летней давности. Остановка работы энергосистемы может привести к замерзанию людей в своих квартирах и вспышкам тяжелых заболеваний, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в Киеве сообщили об энергетическом коллапсе.

    «На Украине электроэнергия дается на три – пять часов в сутки. Веерные отключения идут по графику и без. Выведены из строя основные генерирующие маневренные мощности, обеспечивающие устойчивость и адаптивность энергосистемы», – рассказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, на Украине прекратили работу практически все ТЭЦ, предназначенные для комбинированного производства энергии, а также существенная часть ГЭС Днепровского каскада и других рек. «Фактически в стране остались только атомные станции, которые, впрочем, крайне плохо подходят для управления мощностью в суточном, а тем более – в почасовом ритме», – продолжил спикер.

    «Украина давно зависела от энергетических перетоков с территории Евросоюза. Сейчас ситуация с импортом также обострилась ввиду поражения высоковольтных подстанций с напряжением 700 кВ. Россия выбивает так называемое становое распределение электроэнергии», – детализировал собеседник.

    Ситуация грозит Украине тяжелыми последствиями, предупредил эксперт. «Существовать в таком режиме можно достаточно долго, но условия жизни при этом будут неуклонно и стремительно ухудшаться. Отсутствие электричества приведет к остановке насосов, перекачивающих канализационные стоки. Рано или поздно это вызовет вспышку заболеваний в Киеве и других крупных городах, вплоть до холеры и дизентерии», – отметил спикер.

    «Часть населения будет вырубать деревья и кустарники на городских улицах и устанавливать в квартирах буржуйки. Некоторые переселятся из своих квартир в заброшенные дома с печным отоплением. Мои украинские знакомые прошлую зиму провели в палатке, установленной в их же спальне. Только так они могли согреться», – поделился Анпилогов.

    Эксперт также не исключил, что украинцы переймут опыт азиатских населенных пунктов с коллективным приготовлением еды на придомовых территориях. «Жизнь населения Украины, без преувеличения, рискует в скором времени уподобиться бытовым условиям крестьянской избы XVI века», – указал собеседник.

    При этом, заметил он, помощь Европы кардинальным образом не изменит ситуацию. «Установка генераторов носит очаговый характер. Резервная генерация на жидком топливе серьезно зависит от логистики и наличия энергоносителей, которые, как известно, в приоритетном порядке используются для военных нужд», – пояснил спикер.

    «Что касается высоковольтных трансформаторов, то это сложное устройство, которое изготавливается специалистами для конкретных участков энергосистемы. Украинские власти не смогут приехать в Испанию и как в супермаркете купить необходимое оборудование», – продолжил Анпилогов.

    «К тому же трансформаторы – это довольно габаритные устройства размером с частный жилой дом. Перевезти их на Украину и начать установку незаметно для российской стороны будет практически невозможно. Они являются максимально удобными целями для наших военных», – добавил эксперт.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар БПЛА по аккумуляторному парку в Белой Церкви в Киевской области, сообщило Минобороны в своем канале в Max. Этот объект обеспечивал электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Киев в ночь на пятницу практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ. В некоторых правобережных районах действуют экстренные и аварийные отключения света. Судя по опубликованным кадрам панорамы жилых массивов, свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры.

    Из-за аварийного обесточивания объектов предприятия «Киевводоканал» перебои с водой распространились на все районы украинской столицы. Мэр Виталий Кличко заявил: восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева – «под большим вопросом».

    По словам директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Напомним, ранее Владимир Зеленский признал, что на Украине в той или иной степени повреждены все электростанции. В обращении к участникам 30-го Иберо-американского саммита он заявил, что страна нуждается в трансформаторах, кабелях, современном электротехническом оборудовании и различных генераторах – как дизельных, так и газовых, и попросил латиноамериканские страны и Испанию «срочно» помочь, передает РБК.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины. Вскоре министерство энергетики республики сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на АЭС из-за масштабных повреждений.

    Комментарии (5)
    6 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире

    Рютте сказал «спасибо» по-русски на телевидении

    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1.

    Генсек НАТО ответил на вопрос ведущего программы Pauw & De Wit о знании русского языка: «Нет. Спасибо!», совместив нидерландское отрицание с русским словом, передает РИА «Новости».

    После этого телеведущий переспросил его по-русски: «Нет?», что вызвало смех у Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости хороших отношений между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он назвал Европу «не святой» из-за закупок российского СПГ.

    Рютте призвал Трампа «не падать духом» после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

    Комментарии (3)
    6 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    @ EUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве за последний месяц зафиксировано резкое падение цен на аренду жилья из-за массового оттока населения, тогда как в других регионах Украины арендные ставки значительно выросли, сообщили украинские СМИ.

    Стоимость аренды жилья в Киеве за последний месяц упала в среднем на 10-15%, а отдельные объекты подешевели до 30%, пишет издание «Страна.ua». По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, резкий обвал цен связан с дисбалансом спроса и предложения: количество арендаторов уменьшилось на 25-30%, а число сдающихся квартир выросло минимум на треть.

    «Люди массово выезжают из Киева – кто в пригород, кто в другие регионы, в первую очередь западные. По нашим оценкам, с лета из столицы уехало до 500 тыс. человек, и отток населения продолжается», – отметил Романов.

    В первую очередь дешевеют квартиры на левом берегу Днепра, откуда люди бегут после атак на мосты, а также жилье возле промышленных объектов и в домах без резервного энергоснабжения. Так, в Киеве появились предложения аренды по 6-8 тыс. гривен в месяц.

    Миграция из Киева спровоцировала резкий рост цен в других областях. В частности, во Львове стоимость аренды выросла, а в Ужгороде скромную однокомнатную квартиру сдают за 1200-1300 долларов (летом цена не превышала 700-750 долларов). Риелторы прогнозируют дальнейшее падение цен в Киеве и рост в регионах, которые считаются «относительно безопасными».

    Мэр Виталий Кличко ранее заявил, что восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева находятся «под большим вопросом».

    По словам директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Накануне СМИ сообщили о погружении улиц украинской столицы в темноту из-за отсутствия электричества.


    Комментарии (6)
    6 ноября 2026, 07:58 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом
    Российские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удар по аккумуляторному парку в Киевской области, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать объекты энергетики Украины и суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В результате удара в Белой Церкви Киевской области был поражен аккумуляторный парк хранения энергии. Этот объект обеспечивал электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Помимо этого, в порту Одессы атакован сухогруз, который доставлял на Украину грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    Во вторник ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.

    В конце октября российские войска поразили объекты ВПК и энергетики Украины, а также сухогруз в Черном море.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 00:58 • Новости дня
    Кличко заявил о невозможности закрыть потребности Киева генераторами

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям украинской столицы нужно готовиться к любым ситуациям предстоящей зимой на фоне дефицита электроэнергии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    «Крайне важно быть готовым к разным сценариям, даже к плохому», – заявил Кличко в интервью украинским СМИ.

    Мэр отметил, что потребности Киева в 2 ГВт электроэнергии невозможно полностью покрыть генераторами, к тому же они требуют дорогостоящего топлива и обслуживания, передает ТАСС.

    Основной транспортной проблемой остается метрополитен, который не может полноценно функционировать из-за проблем с подачей энергии и разрушения Южного моста, заменить его работу автобусами невозможно, добавил Кличко.

    Кроме того, мэр предложил укреплять висячие мосты столицы опорами вместо строительства новых переправ через Днепр, которые, по его словам, не справятся с нужным объемом транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко усомнился в стабильной работе систем жизнеобеспечения Киева.

    Кличко пожаловался на дефицит водителей автобусов в Киеве.

    Комментарии (4)
    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом

    Рютте призвал Трампа не падать духом после поражения республиканцев

    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США призвал американского лидера Дональда Трампа «не падать духом».

    Рютте также подчеркнул важность хороших отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Отвечая на вопрос о недавнем соглашении Трампа с Путиным о поставках США дизельного топлива, генсек НАТО признал наличие паники среди европейских союзников Вашингтона. Он отметил, что Европа также закупила значительное количество сжиженного природного газа у России в этом году.

    По словам генсека альянса, вряд ли кто-то выиграет в конфликте на Украине, который, вероятно, завершится мирным соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американист Малек Дудаков заявил о победе демократов в ключевых для республиканцев штатах.

    Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия Трампа.

    В тот же день Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 22:38 • Новости дня
    Демократы в США захотели расследовать замедление Starshield на Украине

    CNN: Демократы США расследуют причины замедления работы Starshield на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Представители Демократической партии США после получения контроля над Сенатом намерены выяснить, кто распорядился замедлить работу военной системы спутниковой связи Starshield на территории Украины.

    Сенатский комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в администрацию США для сбора документов перед ожидаемым началом расследования в следующую сессию Конгресса под контролем демократов, передает телеканал CNN.

    Отмечается, что соответствующий запрос был направлен предпринимателю Илону Маску, который владеет системой Starlink. Starshield является военной версией данной спутниковой сети.

    В середине октября Владимир Зеленский жаловался на существенное ограничение работы терминалов связи. Позднее он сообщил о восстановлении функционирования систем Starlink и Starshield на необходимой для украинской армии скорости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия США запланировала ограничить полномочия президента Дональда Трампа в вопросах войн и увеличить помощь Украине.

    Американский предприниматель Илон Маск понес серьезные финансовые потери на промежуточных выборах в Конгресс.

    В октябре генеральный инспектор Пентагона ответил отказом на двухпартийный запрос американских конгрессменов расследовать недавние сбои в работе спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    БДИПЧ ОБСЕ отказалось комментировать скандал с тайной тюрьмой под Киевом
    БДИПЧ ОБСЕ отказалось комментировать скандал с тайной тюрьмой под Киевом
    @ Adrian Grycuk/wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не стало комментировать ситуацию вокруг тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом, сославшись на неясность обстоятельств.

    В организации заявили, что фактические обстоятельства произошедшего остаются неясными, передает РИА «Новости». «БДИПЧ не может комментировать события, которые ведомство не в состоянии проверить», – сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пользователи социальных сетей на Украине выступили в поддержку прибывшей к секретной тюрьме под Киевом арестованного медика Валентины Молодой.

    Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Суд арестовал участницу протеста у тайной тюрьмы под Киевом

    Суд на Украине арестовал участницу протеста у тайной тюрьмы под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Суд арестовал на 59 дней Валерию Ладыку, участницу протеста у тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

    Суд арестовал на 59 дней с возможностью внесения залога в 66 тыс. гривен Валерию Ладыку, которая во время протестов у тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка толкала служебный транспорт и призывала толпу перевернуть автобус с военными, передает ТАСС.

    Ранее Соломенский суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога медработницу Валентину Молодую.

    По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, дом служил временным пунктом дислокации, где держат мобилизованных и сбежавших в самоволку солдат. Лишь после резонанса в СМИ врачам позволили забрать из подвала нуждавшихся в помощи мужчин со следами побоев и избитого 14-летнего подростка. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов признал наличие множества подобных неофициальных тюрем на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинский суд поместил под стражу прибывшего к тайной тюрьме водителя скорой помощи Виктора Ена. В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще двоих участников протестов у неофициального места содержания людей под Киевом. Во вторник заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий заявил о возбуждении трех уголовных дел против участников акции.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЦБ разрешил россиянам приобретать биткойн, эфир и USDT
    Суд арестовал участницу протеста у тайной тюрьмы под Киевом
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    Федерация борьбы США извинилась за травму глаза россиянки Смирновой
    Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками
    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии

    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    У Франции закончились деньги на социализм

    Крупнейшие за последние годы протесты прокатились по Франции в середине недели. Люди недовольны огромными налогами и снижением уровня жизни, а в это время руководство страны отчаянно ищет, где найти несколько десятков миллиардов евро. Почему министр экономики заявляет, что «французская экономика зашла в тупик» – и куда исчезло благосостояние Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации