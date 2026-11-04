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Маска назвали максимально проигравшим из-за кандидатов в конгресс США
Politico: Маск потратил 446 млн долларов на проигравших республиканцев
Американский предприниматель Илон Маск понес серьезные финансовые потери на промежуточных выборах в США, вложив сотни миллионов долларов в кампании кандидатов от Республиканской партии, большинство из которых потерпели поражение.
Маск выделил рекордные для независимого спонсора 446 млн долларов, из которых более 200 млн долларов пошли на политические кампании в Техасе. Однако поддерживаемые им кандидаты, включая Кена Пакстона в Техасе и Вивека Рамасвами в Огайо, потерпели поражение, пишет Politico.
Планы бизнесмена по строительству дата-центров в Техасе оказались под угрозой после неожиданной победы демократки Джины Инохосы над действующим губернатором штата Грегом Эбботтом.
«Космические дата-центры сейчас выглядят довольно привлекательно», – написал Маск в соцсети X. Он также в шутку добавил, что его лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали.
Издание отмечает, что Техас при Эбботте считался надежным местом для развития искусственного интеллекта на фоне протестов против строительства дата-центров в других регионах.
С переходом контроля над конгрессом США к демократам Маск рискует стать главной мишенью для партии, чьи представители уже требуют привлечь руководителей технологических компаний к ответственности.
Еще в начале октября издание FT сообщало, что Илон Маск стал крупнейшим донором Республиканской партии, потратив более 275 млн долларов на избирательные кампании по всей территории США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стоимость акций компаний SpaceX и Tesla снизилась более чем на 5% на фоне результатов промежуточных выборов.
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