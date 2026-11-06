Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Чиханчин заявил о выгоде санкций для транснациональной преступности
Введение односторонних санкций снижает эффективность глобальной антиотмывочной системы и играет на руку транснациональной преступности, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Пожалуй, наверное, самый сложный вопрос – это снижение эффективности сегодня глобальной антиотмывочной системы в связи с введением односторонних санкций. То есть разрываются цепочки взаимодействия между странами – это только на руку транснациональной преступности», – заявил Чиханчин, комментируя вопросы международного взаимодействия.
По его словам, в условиях изменения системы расчетов и появления новых банков и стран Россия выстраивает отношения с иностранными финансовыми разведками и кредитными организациями для минимизации рисков подозрительных операций, сообщается на сайте Кремля.
Глава ведомства отметил, что в условиях санкционного давления Москва нашла свои подходы и выстроила хорошие отношения с 60 государствами. Чиханчин добавил, что Росфинмониторинг расширяет сотрудничество на площадках ШОС, БРИКС и СНГ в дополнение к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
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